Bénin : une vingtaine de noms déjà proposés par l’UPR et le BR pour le futur gouvernement

À quelques jours de la prestation de serment de Romuald Wadagni, les partis de la mouvance présidentielle s’activent déjà autour de la formation du prochain gouvernement. Selon plusieurs indiscrétions, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR) auraient déjà apprêté chacun une liste d’une vingtaine de personnalités à soumettre au futur chef de l’État.

Les tractations autour de la formation du premier gouvernement de Romuald Wadagni s’intensifient au sein de la mouvance présidentielle. À l’approche de la prestation de serment prévue le 24 mai 2026 au Palais des Congrès à Cotonou, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR) auraient déjà finalisé leurs propositions.

Selon Le béninois Libéré, chacun des deux partis aurait apprêté une liste d’environ une vingtaine de personnalités à soumettre au futur président de la République dans le cadre de la composition de la prochaine équipe gouvernementale. Après son investiture devant la Cour constitutionnelle, la formation du gouvernement constituera l’un des premiers grands exercices politiques et institutionnels du nouveau chef de l’État. Ce rendez-vous est particulièrement attendu aussi bien par la classe politique que par l’opinion publique.

Dans son discours d’adieu lors du dernier conseil des ministres de son mandat, le président Patrice Talon avait insisté sur la nécessité de voir émerger davantage de jeunes au sein de la future équipe gouvernementale. ​« Mon souhait est que la nouvelle équipe, certainement beaucoup plus jeune, soit dotée de l’énergie nécessaire », a-t-il déclaré. Un message perçu comme une orientation en faveur du renouvellement des profils et de l’arrivée de nouveaux visages dans la gouvernance publique.

En attendant les choix définitifs du futur président, les consultations et discussions se poursuivent dans les états-majors politiques autour de la composition du premier gouvernement du septennat de Romuald Wadagni.