PSG : interrogé sur le sujet Lucas Chevalier, Luis Enrique ferme la porte

Écarté de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Lucas Chevalier paie une saison presque blanche au PSG. Relégué dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov et freiné par les blessures, l’ancien Lillois voit son avenir en Bleu sérieusement compromis.

Le gardien du Paris Saint-Germain Lucas Chevalier, 24 ans, n’a pas été retenu par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, annoncée jeudi 14 mai. Deux jours plus tard, en conférence de presse à la veille de la réception du Paris FC en Ligue 1, son entraîneur Luis Enrique a refusé d’aborder sa situation individuelle. « Ce n’est pas le moment de parler individuellement des joueurs. On est une équipe concentrée sur les derniers matchs. La situation individuelle n’est pas plus importante que l’équipe », a déclaré le technicien espagnol, selon Footmercato. Le joueur était par ailleurs absent du déplacement en raison d’une blessure à la cuisse droite contractée à l’entraînement le 29 avril au lendemain de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, selon le communiqué médical du club.

La non-sélection de Chevalier par Deschamps constitue l’aboutissement d’une dégringolade sportive commencée en novembre 2025. La liste retenue pour le Mondial comprend Mike Maignan (AC Milan) comme numéro un, Brice Samba (Stade Rennais) et Robin Risser (RC Lens) comme gardiens remplaçants.

Recruté par le PSG contre 55 millions d’euros bonus compris en provenance du LOSC Lille, où il avait été élu meilleur gardien de Ligue 1 lors de la saison précédente, Lucas Chevalier était présenté à son arrivée à Paris comme le successeur désigné de Gianluigi Donnarumma. Ses dix-sept premières apparitions en Ligue 1 ont toutefois été entachées de plusieurs erreurs, dont une sortie aérienne manquée dans un Classique au Vélodrome ayant conduit à un but contre son camp de Marquinhos. Une blessure à la cheville lors du déplacement à Monaco le 29 novembre 2025 a ouvert une brèche exploitée par son concurrent Matvey Safonov.

Le gardien russe, recruté l’été précédent, a livré des prestations décisives pendant l’absence de Chevalier, en particulier lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo en décembre 2025, où il a arrêté quatre tirs au but. À son retour de blessure début janvier, Chevalier a constaté que Safonov avait pris définitivement la hiérarchie. Sa dernière apparition en compétition remonte au 23 janvier 2026 contre Auxerre. Depuis lors, il n’a plus été aligné.

Deschamps avait « tendu la main » en mars, en vain

Malgré cette disette, Didier Deschamps avait maintenu Chevalier dans ses convocations. En novembre 2024, il avait reçu sa première sélection contre l’Azerbaïdjan. En mars 2026, lors d’une tournée de matches amicaux aux États-Unis, le sélectionneur l’avait rappelé alors qu’il n’avait plus joué depuis deux mois, déclarant publiquement : « Je considère qu’il n’a pas perdu sa valeur en quatre mois. Certes, il n’a pas joué depuis fin janvier, mais il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer d’ici la prochaine liste ? Je ne sais pas. Je le souhaite pour lui. » La blessure à la cuisse contractée le 29 avril a rendu toute perspective de retour au jeu avant la fin de saison illusoire, scellant son absence de la liste du Mondial.

En un an, Chevalier est ainsi passé de numéro deux de l’équipe de France derrière Mike Maignan — rang qu’il avait atteint grâce à ses performances à Lille en juin 2025 — à non-sélectionné, dépassé par Brice Samba puis par Robin Risser selon Eurosport.

La trajectoire de Chevalier contraste avec celle de son remplaçant. Matvey Safonov, 27 ans, formé à Krasnodar, a affiché une constance qui lui a valu d’être le gardien titulaire lors des trois matches décisifs des demi-finales contre le Bayern Munich — victoire 5-4 à l’aller, nul 1-1 au retour — et des rencontres précédentes contre Liverpool (4-0) et Chelsea (8-2 sur l’ensemble des deux manches). Le Russe avait lui-même déclaré le 14 mai vouloir « rester numéro un » au club la saison prochaine, selon Footmercato.

Pour Chevalier, l’été 2026 sera celui de choix cruciaux sur sa carrière. Le PSG, qui a acquis le gardien pour un montant significatif, devra se positionner sur sa situation contractuelle. Plusieurs médias spécialisés évoquent la possibilité d’un départ dès cet été pour lui permettre de retrouver du temps de jeu dans la perspective du cycle suivant avec l’équipe de France.

La conférence de presse du 16 mai de Luis Enrique avait pour cadre la préparation du match contre le Paris FC le 17 mai, avant-dernier match de Ligue 1 précédant la finale de Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai à Budapest.