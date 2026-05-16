Lokossa : un différend familial autour de 30 000 FCFA vire au drame

Un conducteur de taxi-moto est décédé à Lokossa après une altercation familiale liée, selon des témoignages locaux, à une somme de 30 000 francs CFA issue de la vente d’une parcelle. Le commissariat a interrompu les funérailles et ordonné une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès, tandis que le jeune frère de la victime, cité dans l’altercation, reste introuvable.

Un conducteur de taxi-moto d’une quarantaine d’années est décédé dans des circonstances faisant l’objet d’une enquête judiciaire dans le hameau de Toffo, à Fongba, arrondissement de Lokossa, dans la commune du même nom dans le département du Mono, selon les information du journal Le Potentiel. L’homme, dont l’identité n’est pas divulguée, a été conduit au Centre hospitalier départemental du Mono alors que son état s’était gravement aggravé, mais y est décédé. Le commissariat de Lokossa a ordonné l’interruption de la cérémonie funèbre et la mise sous scellés du corps aux fins d’autopsie pour établir les causes exactes du décès. Le jeune frère de la victime, présent lors de l’altercation qui a précédé la mort, est introuvable depuis l’intervention de la police, selon la même source.

Selon les témoignages recueillis par Le Potentiel, les faits trouvent leur origine dans la vente d’une parcelle. Le conducteur aurait remis le produit de cette vente à son épouse pour le mettre à l’abri. Quelques jours plus tard, il aurait demandé à récupérer la somme de 30 000 francs CFA (environ 46 euros) pour solder un contrat de location-vente et devenir propriétaire de sa moto. Sa demande aurait essuyé un refus, ce qui a déclenché une altercation au sein de la concession familiale. Le jeune frère de la victime, ouvrier dans une carrière de gravier à Fongba, serait intervenu pour s’interposer.

La vicitime aurait alors reçu des coups au bas-ventre. Le Potentiel évoque une hernie préexistante aggravée par les coups comme hypothèse explicative du décès, survenu plusieurs jours après les faits alors que la victime était restée à domicile malgré l’aggravation des douleurs.

Ces éléments relèvent désormais de l’enquête judiciaire en cours. L’autopsie ordonnée par le commissariat de Lokossa est destinée à les établir médicalement. Aucune mise en garde à vue ni aucune inculpation n’avaient été annoncées par les autorités pour l’instant.

Fongba et Lokossa, commune du département du Mono

Fongba est un arrondissement de la commune de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, dans le sud-ouest du Bénin, à environ 90 kilomètres à l’ouest de Cotonou et 25 kilomètres au nord de Ouidah. Le département du Mono compte une population d’environ 560 000 habitants selon le quatrième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH4) du Bénin. Lokossa est reliée à Cotonou par la Route nationale inter-États n°1.