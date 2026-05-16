Robert Lewandowski tourne la page du FC Barcelone

Robert Lewandowski a officialisé son départ du FC Barcelona, mettant fin à une aventure marquée par les buts et les trophées. Arrivé pour relancer l’attaque blaugrana, le buteur polonais laisse derrière lui un bilan solide et ouvre désormais la porte à un nouveau défi, alors que plusieurs options s’offrent à lui sur le marché.

C’est une page majeure qui se referme en Catalogne. Robert Lewandowski a officialisé ce samedi la fin de son aventure avec le FC Barcelona. Après plusieurs mois de spéculations, l’attaquant polonais a confirmé qu’il ne prolongerait pas son contrat, mettant ainsi un terme à une étape marquante de sa carrière européenne. Arrivé à Barcelone avec l’ambition de redonner du poids à une attaque en quête de repères, le buteur de 36 ans laisse derrière lui des statistiques remarquables : 119 buts inscrits en 191 rencontres sous le maillot blaugrana. Une efficacité constante qui a rapidement fait de lui l’un des piliers offensifs du club.

Son passage en Espagne aura également été ponctué de titres. Lewandowski a notamment remporté trois Liga, trois Supercoupes d’Espagne ainsi qu’une Coupe du Roi, participant activement au retour au premier plan du Barça sur la scène nationale.

Un message d’adieu chargé d’émotion

Libre de tout contrat, l’international polonais ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière, alors que plusieurs destinations s’offrent à lui. Entre un dernier défi en Europe, une expérience en Major League Soccer ou une offre lucrative venue du Golfe, les options ne manquent pas pour celui qui reste l’un des buteurs les plus prolifiques de sa génération.

Pour officialiser son départ, Lewandowski a tenu à adresser un message empreint d’émotion sur les réseaux sociaux, saluant ses années barcelonaises et l’accueil reçu en Catalogne, tout en remerciant la direction du club et ses supporters. Désormais tourné vers l’avenir, le buteur polonais suscite déjà de nombreuses convoitises. Reste à savoir où rebondira l’un des grands noms du football européen de la dernière décennie.







