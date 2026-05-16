Nigeria : les Etats Unis annoncent la mort de Abu Bakr al-Mainuki, cadre majeur de l’État islamique

Les États-Unis et le Nigeria ont annoncé la mort d’Abu Bakr al-Mainuki, présenté comme un haut responsable de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, lors d’une opération conjointe menée dans le bassin du lac Tchad. Si Washington évoque un dirigeant de premier plan au niveau mondial, plusieurs analystes appellent toutefois à la prudence sur son rang exact dans la hiérarchie de l’organisation jihadiste.

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 sur la plateforme Truth Social que des forces américaines et nigérianes avaient tué Abu Bakr al-Mainuki, qu’il a qualifié de « numéro deux mondial » de l’État islamique, lors d’une opération conjointe menée sur son compound situé dans le bassin du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. « Ce soir, sur mes ordres, de courageux soldats américains et les Forces armées du Nigeria ont mené avec brio une mission méticuleusement planifiée et très complexe. Le terroriste le plus actif au monde a été éliminé », a écrit Trump sur Truth Social. Le président nigérian Bola Tinubu a confirmé l’opération samedi dans un communiqué, indiquant qu’Al-Mainuki avait été tué aux côtés de « plusieurs de ses lieutenants ». L’opération a été réalisée dans la nuit de vendredi à samedi, heure locale.

Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki est né en 1982 à Mainok — localité qui lui a donné son nom de guerre — dans l’État de Borno, épicentre de l’insurrection jihadiste nigériane depuis la formation de Boko Haram vers 2009. Il a d’abord été un cadre supérieur de Boko Haram avant de rejoindre l’État islamique en 2015, lors de la scission qui allait donner naissance à l’ISWAP l’année suivante. Il est présenté par le Counter Extremism Project comme l’un des architectes de cette scission et de la structuration de l’ISWAP en organisation distincte. Après l’exécution du chef de l’ISWAP Mamman Nur en 2018 — tué dans le cadre d’une rivalité interne — il a occupé selon les mêmes sources un rôle de commandant régional au sein de l’ISWAP. Il était considéré comme adjoint d’Abu Musab al-Barnawi, chef de l’ISWAP qui aurait lui-même été tué en 2021, bien que sa mort n’ait jamais été confirmée de façon définitive.

Il est également décrit comme un responsable du Bureau al-Furqan de l’État islamique, qui supervise les opérations au Nigeria et dans les pays voisins, ainsi que celles de l’État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) dans le Sahel occidental. Selon le porte-parole militaire nigérian Samalia Uba, Al-Mainuki était « une figure opérationnelle et stratégique clé » de l’EI, centrale pour les opérations médiatiques, les finances et le développement d’armements du groupe. Des renseignements récents indiquaient, selon le communiqué militaire, qu’il aurait pu être désigné à la tête de la Direction générale des États, administration centrale de l’EI supervisant ses branches provinciales dans le monde.

Le département d’État américain l’avait désigné terroriste mondial de rang spécial (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) le 8 juin 2023 en vertu du décret exécutif 13224. Des sanctions avaient également été imposées par le département du Trésor le même jour. Il aurait auparavant combattu en Libye lorsque l’EI y était actif dans les années 2010.

Le premier dirigeant d’aussi haut rang neutralisé en opération au Nigeria

Des analystes spécialistes soulignent la portée historique de l’opération pour le Nigeria. « Si confirmée, la neutralisation d’Al-Mainuki est majeure car c’est la première fois qu’une agence de sécurité tue quelqu’un d’aussi haut placé dans la hiérarchie de l’ISWAP », a déclaré Malik Samuel, chercheur senior à Good Governance Africa, spécialisé dans les groupes insurgés au Nigeria, cité par NPR. Les dirigeants jihadistes de rang élevé au Nigeria ont généralement trouvé la mort dans le cadre de rivalités internes entre factions plutôt que lors d’opérations militaires, selon les mêmes sources. Samuel a également noté que l’opération a dû être menée « au cœur de la base fortifiée de l’ISWAP, qui est très difficile d’accès ».

Les forces américaines avaient commencé à déployer des troupes au Nigeria en février 2026 dans le cadre d’une mission de conseil, avant que des drones ne soient déployés en mars 2026, après des déclarations de Trump selon lesquelles des chrétiens étaient spécifiquement ciblés dans la crise sécuritaire nigériane. En décembre 2025, Trump avait déjà ordonné des frappes contre l’État islamique au Nigeria, sans en préciser l’impact. Le porte-parole militaire nigérian a indiqué que l’opération du 15 mai résultait du « partenariat et du partage de renseignements récemment formé entre les États-Unis et le Nigeria ».

Un bassin du lac Tchad, foyer persistant de l’insurrection

Le bassin du lac Tchad — zone de convergence entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun — est depuis 2014 le théâtre d’une insurrection complexe impliquant plusieurs groupes armés. L’ISWAP, branche dissidente de Boko Haram qui a officiellement prêté allégeance à l’EI en 2015, opère principalement dans les îles et rives du lac ainsi que dans les zones rurales de l’État de Borno. Le groupe Boko Haram proprement dit (JAS), des réseaux criminels spécialisés dans l’enlèvement contre rançon et plus récemment le groupe Lakurawa — actif dans le nord-ouest du Nigeria — constituent d’autres acteurs de cette crise multifactorielle.

L’État islamique, dont le califat territorial en Irak et en Syrie a été démantelé en 2019 après la mort de son fondateur Abu Bakr al-Baghdadi lors d’une opération américaine, a depuis accentué son expansion en Afrique. Le rapport annuel de la menace de 2025 des services de renseignement américains qualifiait l’organisation de « plus grande organisation terroriste islamiste au monde » malgré ses revers militaires. Son successeur désigné Abu Hafs al-Qurayshi avait été nommé à la tête du groupe en août 2023, selon le Congressional Research Service.

La confirmation définitive de la mort d’Al-Mainuki par une source indépendante de l’EI ou des services de renseignement tiers n’était pas disponible à l’heure de la publication du présent article.