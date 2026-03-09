Sénégal : Ousmane Sonko, rupture déjà consommée avec le président Bassirou Diomaye Faye

Samedi 7 mars 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a animé la toute première assemblée générale de la coalition baptisée « Diomaye président ». Cette réunion publique relance les interrogations sur l’état des relations entre le chef de l’État et son Premier ministre, Ousmane Sonko, alors que des signes de désaccords politiques se font de plus en plus visibles.

Lors de cette rencontre, les responsables de la nouvelle formation ont exposé leur volonté de structurer un mouvement capable de peser dans le paysage politique national. L’objectif affiché : offrir une alternative claire au Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, dont le président Diomaye Faye est auparavant issu.

Les participants ont travaillé à l’ossature organisationnelle de la coalition et discuté des mécanismes nécessaires pour apparaître comme une option crédible face aux forces établies. Le calendrier des actions et la préparation des prochains scrutins figurent parmi les priorités mises en avant par les animateurs du rassemblement.

La tenue de cette assemblée marque une étape symbolique dans l’éloignement apparent entre les deux figures politiques. Si aucun acte officiel de rupture n’a été prononcé, la création d’un pôle autonome autour du président laisse présager une recomposition en profondeur des alliances.

Cap sur les échéances électorales

Les responsables de « Diomaye président » ont manifesté leur intention de se positionner comme une force alternative capable de rivaliser avec Pastef lors des futures échéances. Le lancement formel de la structure vise à consolider des soutiens locaux et nationaux en vue des campagnes à venir.

À court terme, cette dynamique pourrait modifier l’équilibre politique dans l’enceinte gouvernementale et au sein de l’opposition. Les observateurs surveillent désormais la manière dont le Premier ministre Ousmane Sonko et son parti réagiront à cette initiative et si des rapprochements ou nouvelles dissensions apparaîtront.

En toile de fond, les prochains rendez-vous électoraux serviront de test : la capacité de la coalition à transformer sa structuration en force électorale déterminera en grande partie l’ampleur réelle de cette recomposition politique.