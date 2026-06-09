Sénégal : Romuald Wadagni reçu par Bassirou Diomaye Faye

En visite d’amitié et de travail à Dakar, le président béninois Romuald Wadagni a été reçu ce mardi par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement de la coopération entre leurs pays ainsi que sur les enjeux économiques, sécuritaires et politiques de la sous-région ouest-africaine.

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce mardi 09 juin une visite d’amitié et de travail au Sénégal. À son arrivée à Dakar, il a été accueilli avec les honneurs à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

Les deux chefs d’État ont eu un premier entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport avant de poursuivre leurs échanges au Palais de la République. Selon les informations officielles, les discussions ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Sénégal, le développement de la coopération économique et financière ainsi que les défis sécuritaires auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest.

Les deux dirigeants ont également abordé les questions liées à l’intégration sous-régionale et à la promotion des échanges commerciaux entre les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Cette rencontre traduit la volonté de Cotonou et de Dakar de consolider leur partenariat dans divers domaines stratégiques. Les deux pays entretiennent depuis plusieurs années des relations de coopération marquées par des échanges réguliers sur les questions politiques, économiques et diplomatiques.

À travers cette visite, Romuald Wadagni poursuit sa dynamique de rapprochement avec plusieurs pays de la sous-région, dans un contexte où les États ouest-africains cherchent à renforcer leur coopération face aux défis communs liés à la sécurité, au développement économique et à l’intégration régionale.

Les échanges entre les présidents béninois et sénégalais devraient ainsi contribuer à donner un nouvel élan aux relations entre Dakar et Cotonou, au bénéfice des populations des deux pays.