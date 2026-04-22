Sénégal – affaire “Mademoiselle Aïdara” : un an de prison avec sursis pour les deux prévenues

Le tribunal de grande instance de Dakar a condamné, mercredi 22 avril 2026, les deux prévenues connues sous le surnom de « Mademoiselle Aïdara » à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis. Cette décision, rendue à l’issue de l’audience, leur évite une incarcération immédiate.

L’affaire, largement relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, a suscité un vif débat au Sénégal en raison de la nature des faits évoqués et de leur forte exposition publique. Les deux femmes comparaissaient devant la juridiction dakaroise dans un dossier mêlant éléments d’ordre privé et considérations liées à la morale publique.

Selon les informations rendues publiques, les poursuites se sont appuyées notamment sur des contenus numériques — vidéos et échanges privés — retrouvés lors de l’enquête. Ces éléments ont été interprétés par les enquêteurs comme révélant une relation intime entre les deux prévenues, dans un contexte où ce type de faits demeure particulièrement sensible sur le plan social et juridique au Sénégal.

La médiatisation de l’affaire a amplifié son retentissement, notamment en raison de la circulation de contenus sur les réseaux sociaux et de leur reprise dans la presse. Le dossier a ainsi dépassé le cadre strictement judiciaire pour alimenter un débat plus large sur la vie privée, la diffusion d’images intimes et les normes sociales.

Malgré cette forte pression médiatique, le tribunal a opté pour une peine avec sursis, marquant une réponse judiciaire sans exécution immédiate de la sanction. Le verdict met provisoirement un terme à une affaire qui a occupé une place importante dans l’actualité nationale ces dernières semaines.