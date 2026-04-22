Bénin : Talon et Wadagni côte à côte au premier Conseil des ministres après la présidentielle

Une scène inédite s’est déroulée ce mercredi 22 avril 2026 au Palais de la Marina. Le président sortant Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni ont participé ensemble au Conseil des ministres, dans une ambiance saluée par le gouvernement.

Le gouvernement béninois s’est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2026 au Palais de la Marina, sous la présidence de Patrice Talon. Une séance marquée par la présence du président élu Romuald Wadagni, une première depuis la présidentielle du 12 avril. La scène était inhabituelle : deux chefs d’État, l’un en fin de mandat, l’autre sur le point d’entrer en fonction, réunis autour de la même table.

Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, l’atmosphère était conviviale. « Je peux effectivement vous dire que ça a été une ambiance particulièrement chaleureuse aujourd’hui. (…) Le président de la République et le président de la République élu (…) sont entrés en salle de conseil ensemble », a-t-il déclaré.

Dans la salle, le dispositif a été adapté à cette configuration exceptionnelle. Le président élu a été installé aux côtés du chef de l’État sortant, participant activement aux échanges. « le président élu s’est retrouvé à la droite du président (…) pour co-conduire pratiquement les travaux du conseil », a précisé le porte-parole. À leur arrivée, les deux hommes ont été accueillis par des applaudissements, notamment à l’endroit du président élu. « Je dois préciser qu’à leur entrée, ils ont été particulièrement applaudis, notamment le président élu », a ajouté Wilfried Léandre Houngbédji.

Au-delà de l’image, le gouvernement a salué le déroulement du scrutin présidentiel. « le 12 avril dernier, nos concitoyens ont manifesté leur adhésion massive à la politique déployée ces dix dernières années (…) et leur confiance en la personne du candidat (…) qui a été élue par ce vote massif », a-t-il souligné.

Pour rappel, selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, Romuald Wadagni a obtenu 94,27 % des voix, soit plus de 4,5 millions de suffrages. Le président élu doit prêter serment en mai prochain à Porto-Novo. Il deviendra ainsi le cinquième président du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique, succédant à Patrice Talon après dix années de pouvoir.

Dans sa première déclaration, Romuald Wadagni a affirmé accueillir les résultats « avec humilité » et a salué le consensus national autour de sa candidature. Cette séance conjointe du Conseil des ministres marque ainsi une phase de transition politique inédite, entre continuité de l’action publique et préparation du passage de témoin au sommet de l’État.