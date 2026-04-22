Bénin : le gouvernement souhaite voir Kemi Seba répondre devant la justice

Le gouvernement par la voix de son porte- parole, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est exprimé sur le dossier Kemi Seba. L’exécutif souhaite son extradition afin qu’il réponde devant la justice béninoise.

Ce mercredi 22 avril 2026, lors de son point de presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi sans commenter le fond de la procédure judiciaire dans le dossier Kemi Seba.

Il a rappelé que le traitement du dossier relève exclusivement de la justice. « Ceux qui ont des actions à mener, comme le procureur spécial, donc comme la justice, mènent leurs actions et nous espérons qu’elles aboutiront pour que l’intéressé ait enfin l’occasion de venir faire la preuve de toutes ces nombreuses allégations à l’encontre de notre pays », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a également insisté sur la gravité des propos tenus contre le Bénin. « Nous avons tous toujours été témoins de ces déclarations, de ces affabulations (…) s’agissant du pays, de sa sécurité, de sa stabilité », a ajouté le porte-parole.

L’exécutif affiche toutefois une attente claire : voir l’intéressé répondre devant la justice nationale. « J’espère que les procédures enclenchées aboutiront à son extradition sur nos territoires pour qu’il y ait l’occasion, devant la justice béninoise, de venir s’en expliquer », a affirmé le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Cette réaction intervient quelques jours après la sortie du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Metenou. Face à la presse, celui-ci a confirmé qu’une procédure d’extradition est en préparation dans le cadre des accords internationaux.

Selon le magistrat, la démarche suit une procédure judiciaire classique entre États. « Il s’agit d’une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l’État requérant et de l’État requis », a-t-il précisé.

Pour rappel, Kemi Seba est sous le coup de deux mandat d’arrêts internationaux émis par les autorités béninoises, l’un pour son implication présumée dans la tentative de coup d’État déjouée du 7 décembre 2025 et l’autre des faits présumés de « blanchiment d’argent ».

Il a été interpellé en Afrique du Sud, le lundi 13 avril, en compagnie de son fils, pour des « faits présumés de facilitation d’entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo ». L’arrestation a eu lieu dans un centre commercial de Pretoria, où Kemi Seba a été interpellé en compagnie d’un facilitateur, qui avait reçu 250 000 rands, soit environ 13 000 euros, pour l’aider à traverser la frontière.