Burkina Faso : le gouvernement suspend 359 associations

Au Burkina Faso, l’administration a annoncé la suspension de plus de 350 associations à compter du lundi 21 avril 2026. Quelques jours auparavant, une centaine de structures, majoritairement actives dans la protection des droits humains, avaient déjà été frappées par des mesures similaires.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, justifie cette série de décisions par le non-renouvellement des statuts et du règlement intérieur de ces organisations. Selon le gouvernement, l’absence de mise à jour de ces documents administratifs rend leur activité irrecevable au regard des règles en vigueur.

Cette annonce a suscité un mélange d’inquiétude et de perplexité parmi les responsables associatifs. Certains dirigeants craignent pour la survie financière et opérationnelle de leurs structures, tandis que d’autres affirment ne pas avoir été informés de leur inscription sur la liste des associations suspendues.

Plusieurs responsables interrogés expliquent que leurs actions se financent essentiellement par les contributions personnelles des membres et qu’une exigence de versement obligatoire de la part de l’État pourrait les contraindre à fermer boutique. D’autres mettent en avant l’absence d’accompagnement public pour assurer la pérennité de leurs projets.

Réactions et situations concrètes chez les associations

Un président d’association sportive raconte avoir été averti par le ministère seulement trois jours avant la suspension ; il prévoit de se rendre aux services concernés pour tenter de régulariser la situation, en redoutant que le coût d’une éventuelle mise en conformité ne freine la reprise des activités.

Un autre responsable confie que son initiative n’a pas atteint les résultats escomptés et qu’il hésite avant d’engager la révision des statuts, faute d’un plan d’action suffisamment clair pour l’année à venir. Il espère néanmoins pouvoir effectuer les démarches nécessaires pour éviter la disparition de son projet.

Plusieurs présidents jurent qu’ils n’avaient reçu aucune notification avant la publication de la mesure et se disent surpris par la décision. L’un d’eux envisage de convoquer rapidement une assemblée générale pour décider des suites à donner et remettre les documents à jour.

Toutes les personnes contactées indiquent que leurs activités n’ont, pour l’instant, pas été interrompues malgré l’arrêté de suspension, mais elles reconnaissent pouvoir suspendre leurs actions si la situation administrative n’est pas clarifiée. Un responsable, qui a découvert la mesure via Internet, précise que le récépissé de son association, délivré en 2020, est arrivé à expiration depuis deux ans sans relance ministérielle ; selon lui, c’est aux membres de prendre l’initiative de se mettre en conformité.