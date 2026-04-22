Bénin : le tiktokeur “Le Russe” déposé en prison après son audition à la CRIET

Le tiktokeur béninois Megnigbeto Luc, connu sous le pseudonyme « Le Russe », a été placé en détention provisoire à l’issue de son audition devant le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Selon les informations disponibles, le mis en cause a été présenté au parquet après son interpellation intervenue quelques jours plus tôt. À l’issue de son audition, le procureur a ordonné son placement sous mandat de dépôt, en attendant la suite des investigations et son éventuelle comparution devant la juridiction compétente.

Très suivi sur les réseaux sociaux, « Le Russe » s’était fait connaître par la diffusion de contenus jugés polémiques, largement relayés sur la plateforme TikTok. Son arrestation, survenue le 14 avril 2026, avait déjà suscité de nombreuses réactions, en l’absence initiale de précisions officielles sur les faits qui lui sont reprochés.

Son placement en détention s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue des autorités béninoises à l’égard des activités numériques. Ces derniers mois, plusieurs créateurs de contenus ont été interpellés ou poursuivis pour des faits liés notamment à la cybercriminalité ou à la diffusion de contenus considérés comme répréhensibles.

Institution judiciaire spécialisée, la CRIET est compétente pour juger les infractions économiques, financières et certaines formes de criminalité liées aux technologies numériques sur l’ensemble du territoire béninois.

À ce stade, aucune date officielle de procès n’a été confirmée dans cette affaire. Le tiktokeur reste donc détenu dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire, qui devra déterminer les charges retenues contre lui et les suites à donner au dossier.

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