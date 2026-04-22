Gabon : Le nouveau puits Etame 14H de VAALCO produit 4 850 barils par jour

VAALCO Energy a annoncé le 21 avril la réussite d’un nouveau puits au Gabon : le développement Etame 14H a livré un débit brut initial de 4 850 barils par jour et a intercepté 325 mètres de colonne nette de pétrole dans les sables de Gamba, des résultats qualifiés « encourageants » par l’opérateur et susceptibles d’affecter significativement la production locale.

Le forage Etame 14H a été réalisé dans une position de sommet de structure au sein du bloc principal du champ Etame. Les mesures de réservoir indiquent une porosité et une perméabilité supérieures aux estimations initiales de l’opérateur, signe d’une qualité de réservoir meilleure que celle anticipée lors des études préalables.

Sur la base du débit brut enregistré, la production nette revenant à VAALCO est de 2 850 barils par jour, soit un apport équivalant à un peu plus d’un quart de la production journalière actuelle de la société. Immédiatement après ce succès, l’appareil de forage a été redéployé vers la plateforme Ebouri pour lancer le puits EEBOM-5H, tandis que des interventions de maintenance sont programmées sur deux autres puits afin d’optimiser la récupération des réserves.

Mobilisations opérationnelles et situation en Côte d’Ivoire

Parallèlement aux opérations gabonaises, VAALCO a poursuivi des travaux importants en Côte d’Ivoire autour du champ Baobab. Le FPSO Baobab Ivorien est revenu dans les eaux ivoiriennes le 2 avril, après un arrêt chantier de 47 jours à Dubaï pour une révision complète de l’unité de production, de stockage et de déchargement.

Les équipes techniques sont engagées dans la reconnexion des infrastructures sous-marines du champ Baobab. Les opérations de réassemblage et d’inspection des lignes et des têtes de puits font l’objet d’interventions coordonnées entre les sous-traitants et le personnel de VAALCO, selon les informations communiquées par la société.

Dans ses communiqués, la direction a décrit les performances du puits Etame 14H comme une validation des choix techniques opérés sur les gisements matures de l’offshore gabonais et a souligné la complémentarité des activités menées simultanément au Gabon et en Côte d’Ivoire. Les résultats techniques enregistrés sur Etame devraient alimenter les rapports d’exploitation et les bilans de production

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