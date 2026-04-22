Entrepreneuriat agricole: le Prix Pierre Castel fait escale au Bénin, une dotation de 16,4 millions de FCFA pour le laureat

La Native hotel Ouidah a abrité ce mercredi 22 avril 2026 la conférence de presse dédiée au lancement de l’édition 2026 du Prix Pierre Castel. Et pour la première fois, le Bénin sera l’hôte de ce concours panafricain réservé aux entrepreneurs du secteur agroalimentaire. Avec une finale continentale prévue à Cotonou et des dotations attractives, l’édition 2026 entend révéler une nouvelle génération d’innovateurs et renforcer l’écosystème entrepreneurial local.

Pour la première fois, le Bénin rejoint le cercle des pays participants au Prix Pierre Castel. Lancée en 2018, cette initiative panafricaine dédiée aux entrepreneurs du secteur agroalimentaire pose ses valises à Cotonou, avec en point d’orgue l’organisation de la grande finale continentale prévue le 30 septembre prochain. Face à la presse ce mercredi à la Native hotel de Ouidah, les responsables du programme ont officiellement donné le coup d’envoi de l’édition 2026, marquant une nouvelle étape dans le déploiement du fonds « Pierre Castel – Agir avec l’Afrique ».

Directeur général de la Sobébra, Alain Héraïb n’a pas caché sa satisfaction de voir le pays intégrer ce dispositif. « Créé en 2018, le Prix Pierre Castel est un concours panafricain qui soutient les entrepreneurs innovants engagés dans les systèmes alimentaires. Cette édition 2026 réunit sept pays, dont le Bénin, qui participe pour la première fois à cette initiative », a-t-il rappelé, saluant au passage « une opportunité que la Sobebra accueille avec fierté ».

Directeur général de la Sobébra, Alain Héraïb

Le choix du Bénin ne relève pas du hasard. Pour les organisateurs, il s’agit d’un terrain fertile, porté par une jeunesse entreprenante et un secteur agroalimentaire en pleine mutation. Transformation, irrigation, conditionnement ou distribution : autant de segments où l’innovation est attendue. À la tête du fonds, Pierre Castel, Pierre de Gaëtan Njikam a insisté sur la portée stratégique du programme. « Le moment que nous partageons aujourd’hui n’est pas anodin. Il traduit une conviction forte : l’entrepreneuriat africain constitue un véritable levier de transformation », a-t-il souligné, évoquant « un acte de foi en l’Afrique, et particulièrement au Bénin ». Avant d’ajouter : « Plus qu’un simple prix, il s’agit d’un véritable levier pour accompagner les initiatives et contribuer à bâtir des systèmes alimentaires durables. »

Directeur du fonds de dotation Pierre Castel, Pierre de Gaëtan Njikam

Un processus de sélection structuré

Ouvert aux entrepreneurs béninois âgés de 18 à 45 ans, le concours cible des entreprises légalement constituées, actives depuis au moins deux ans et évoluant dans les systèmes alimentaires. L’innovation reste le critère central, qu’elle soit technologique, organisationnelle ou économique. « Nous accordons une attention particulière aux projets répondant à des besoins concrets identifiés localement. L’innovation est un critère clé », a précisé Line André Trabou, chargée de mission du fonds de dotation Pierre Castel.

Line André Trabou, chargée de mission du fonds de dotation Pierre Castel.

Les candidatures, entièrement dématérialisées, sont ouvertes jusqu’au 30 mai 2026. Après une présélection sur dossier, des visites de terrain viendront confirmer la solidité des projets. Six finalistes seront ensuite retenus avant le passage devant un jury national chargé de désigner le lauréat béninois. À la clé, une dotation de 16,4 millions de francs CFA, accompagnée d’un programme de mentorat. Le vainqueur national participera ensuite à la finale panafricaine à Cotonou, avec une récompense supplémentaire de 10 000 euros.

Une dynamique collective et inclusive

Au-delà de la compétition, les organisateurs insistent sur la dimension structurante du programme. Les finalistes intègrent un réseau panafricain d’entrepreneurs et bénéficient de formations, notamment en partenariat avec l’International Trade Center de Genève. Une stratégie d’envergure accompagne ce lancement. « Une campagne de communication à 360° sera déployée […] pour toucher le maximum d’entrepreneurs », a expliqué Landry Diambra, DCM Sobébra, évoquant notamment des actions de terrain et des contenus en langues locales pour toucher les publics les plus éloignés.

Face aux interrogations sur l’inclusion des acteurs traditionnels du monde agricole, les organisateurs clarifient leur position : le prix ne vise pas l’agriculture classique, mais bien l’innovation appliquée aux systèmes alimentaires, avec des retombées indirectes pour les communautés locales.

Entrepreneuriat agricole: le Prix Pierre Castel fait escale à Cotonou, une dotation de 16,4 millions de FCFA pour le laureat béninois

Cotonou, capitale panafricaine de l’innovation agricole

Avec l’accueil de la finale continentale, le Bénin s’impose cette année comme une vitrine de l’innovation agroalimentaire en Afrique. Un signal fort, salué par les organisateurs comme par les acteurs locaux. « Nous espérons que le futur lauréat représentera dignement le pays et remportera, pourquoi pas, le prix panafricain », a conclu Alain Héraïb. Derrière l’événement, une ambition : faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de transformer durablement les systèmes alimentaires africains.

Entrepreneuriat agricole: le Prix Pierre Castel fait escale à Cotonou, une dotation de 16,4 millions de FCFA pour le laureat béninois

Rappel utile:

Zoom sur le Bénin

Sélection : Le lauréat du Bénin sera choisi parmi 6 candidats (lui et 5 autres) retenus par le jury SOBEBRA , présidé par son Directeur Général.

Le lauréat du Bénin sera choisi parmi 6 candidats (lui et 5 autres) retenus par le jury , présidé par son Directeur Général. Récompense : Une somme de 16 400 000 FCFA .

Une somme de . Finale Panafricaine : Ce titre permet d’accéder à la grande finale aux côtés des finalistes d’Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Madagascar et de la République démocratique du Congo.

La Grande Finale Panafricaine

Lieu et date : Cotonou, le 30 septembre 2026 .

Cotonou, le . Présidence : Jury présidé par le CEO du Groupe Castel.

Jury présidé par le CEO du Groupe Castel. Dotation supplémentaire : 6 500 000 FCFA pour le grand lauréat.

pour le grand lauréat. Accompagnement : Programme de mentorat et coaching personnalisé. Un an d’ambassadeur panafricain du Prix Pierre Castel. Participation à des salons professionnels internationaux. Mise en lumière médiatique à l’échelle du continent.



Modalités de participation

Secteurs éligibles : Technologies, services, organisations, modèles de distribution innovants, accès au marché, mécanismes de financement ou commercialisation adaptés aux réalités locales.

Technologies, services, organisations, modèles de distribution innovants, accès au marché, mécanismes de financement ou commercialisation adaptés aux réalités locales. Inscription : Via la plateforme candidature-prix-pierre-castel.org .

Via la plateforme . Date limite : 30 mai 2026.





