Sénégal : conférence ministérielle sur le nouveau pacte social dans un climat tendu

Un an après la signature du pacte de stabilité sociale, la mise en œuvre de cet accord tripartite suscite toujours de vives discussions. Conclu entre l’État, les syndicats et le patronat et conçu pour instaurer une trêve sociale jusqu’en 2027, il peine à empêcher des arrêts de travail répétés dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé et les transports. Mardi 21 avril, cinq ministres se sont retrouvés devant les médias pour défendre le bilan du gouvernement.

Les organisations syndicales avaient organisé début avril des manifestations pour dénoncer ce qu’elles estiment être un non-respect des engagements pris. En réponse, le ministre en charge de la Fonction publique, Olivier Boucal, a rejeté ces reproches et présenté plusieurs mesures déjà réalisées parmi les 87 points du pacte.

Parmi les mesures évoquées figurent deux décrets visant à encadrer la situation des enseignants dits « décisionnaires » et des dispositions prises concernant l’avancement des carrières dans l’administration. Le gouvernement souligne aussi l’élargissement de l’indemnité de logement à l’ensemble des agents publics.

Olivier Boucal a par ailleurs indiqué que des salariés avaient été réintégrés, citant des cas dans le port de Dakar, à la compagnie de transport Dakar Dem Dikk et au sein d’organismes publics tels que le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et la Caisse des dépôts et consignations.

Secteurs sanitaires et scolaires toujours en tension

Dans le domaine de la santé, les syndicats multiplient les plans d’action — le neuvième est en cours —, signe d’un mécontentement persistant. Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a rappelé que le gouvernement avait demandé dès l’origine une trêve de trois ans pour permettre la mise en œuvre progressive des réformes, estimant que certaines mesures restent suspendues faute de ressources suffisantes. Il a dit préférer des engagements réalisables plutôt que des promesses intenables, et a appelé à une coopération pragmatique pour construire un système de santé durable, en soulignant la nécessité d’efforts partagés.

Du côté de l’éducation, une étape favorable a été franchie : le gouvernement et les principaux syndicats d’enseignants ont paraphé, jeudi dernier, un protocole d’accord intégrant une clause de paix sociale, destiné à stabiliser la situation et à faciliter la reprise normale des activités scolaires.

Malgré ces avancées annoncées, des mouvements de grève et des débrayages se poursuivent dans certains établissements et lignes de transport, témoignant des difficultés encore présentes dans la mise en œuvre complète du pacte.