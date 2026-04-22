Afrique du Sud : la France appelle au retour de Pretoria au G20 malgré l’opposition de Donald Trump

Depuis Johannesburg, l’ambassadeur de France auprès de l’Afrique du Sud, David Martinon, a profité d’un point presse pour renouveler la demande de Paris: Pretoria doit retrouver sa place aux tables du G20. Selon le diplomate, la décision américaine d’écarter l’Afrique du Sud — prise de manière unilatérale, selon plusieurs capitales — a empêché ses représentants d’assister aux premières sessions organisées cette année.

L’exclusion, annoncée en novembre dernier par Donald Trump, n’avait pas tardé à susciter des répliques en Europe et ailleurs: Berlin s’était dite prête à peser pour faire changer d’avis Washington, et plus récemment Brasilia a pris la défense de l’Afrique du Sud.

À l’issue de son intervention, David Martinon a expliqué que Paris multiplie les contacts avec les sherpas du G20 et les équipes diplomatiques concernées afin de débloquer la situation. Pour la France, a-t-il indiqué, l’Afrique du Sud reste un acteur à part entière du groupe et doit pouvoir prendre part à l’ensemble de ses réunions.

Rappel utile: l’Afrique du Sud fait partie des membres fondateurs du G20 et, en principe, son exclusion ne relève pas d’une décision d’un seul État. Le climat diplomatique entre Washington et Pretoria est d’autant plus tendu que Donald Trump avait boudé le sommet du G20 tenu à Johannesburg l’an dernier.

Le choix du Kenya pour le sommet Africa Forward

Martinon est également revenu sur le choix, dans le cadre de la présidence française du G7, d’inviter le Kenya plutôt que l’Afrique du Sud au sommet Africa Forward. Il a précisé que la liste des invités était limitée à quatre pays et que Nairobi avait été retenu parce que cette rencontre africaine s’inscrit dans la séquence organisée par la France pour sa présidence du G7.

Le sommet Africa Forward, préparé conjointement par Paris et Nairobi, doit s’ouvrir à Nairobi le 11 mai prochain, une étape que la France présente comme liée à sa feuille de route pour le G7.

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