Sénégal : 400 tonnes de poissons juvéniles saisies à quai entre Mbao et Rufisque

Le 18 mars, les services des pêches ont intercepté une importante cargaison de poissons juvéniles sur le littoral dakarois : près de 400 tonnes de spécimens encore trop jeunes et trop petits pour être capturés ont été saisies à quai, entre Mbao et Rufisque. Ces prises, pêchées dans les eaux sénégalaises, étaient destinées à l’exportation régionale.

Sur place, les autorités ont mis la main sur plus de 2 500 sacs remplis de ces poissons, préparés pour partir vers des marchés au Burkina Faso, au Togo et au Ghana. Environ une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue, parmi lesquelles des pêcheurs artisanaux identifiés comme responsables des captures et des femmes chargées du séchage et de la transformation.

Contrairement à plusieurs interventions antérieures menées en mer, l’opération s’est déroulée à terre. Le lieutenant-colonel Bafodé Cissé, conservateur de l’aire marine protégée de Gorée, a coordonné l’intervention en lien avec le service régional des pêches de Dakar afin de sécuriser la saisie.

Les forces ont justifié le choix du lieu d’intervention : les sorties en mer se heurtent souvent à une forte résistance, parfois armée, de la part de certains pêcheurs, ce qui peut dégénérer. Pour réduire les risques d’affrontement et garantir l’efficacité de l’opération, les autorités ont donc préféré surprendre les acteurs au niveau des quais.

Appel à renforcer la lutte

La société civile, engagée contre la pêche illicite, salue l’opération mais estime qu’elle doit s’inscrire dans la durée. Pour Bassirou Diara, responsable à l’Environmental Justice Foundation à Dakar, ces actions ponctuelles peuvent dissuader temporairement, mais il est indispensable de les répéter et de s’attaquer aux filières commerciales qui alimentent la demande.

Un problème structurel persiste : les juvéniles capturés servent aussi d’approvisionnement massif pour les unités de production de farine de poisson. Les organisations de défense de l’environnement reprochent aux autorités d’avoir récemment autorisé l’implantation de plusieurs usines, encouragées comme facteur d’épuisement des ressources halieutiques.