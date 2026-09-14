Sénégal : 101,3 milliards FCFA levés après l’annonce du reprofilage de la dette

Le Trésor sénégalais a mobilisé 101,339 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de l’UMOA le 11 septembre, quelques jours après l’annonce d’un plan de traitement et de reprofilage de la dette.

Le Sénégal a mobilisé 101,339 milliards de FCFA vendredi 11 septembre 2026 sur le marché des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), à l’issue d’une émission simultanée de bons et d’obligations du Trésor. L’opération intervient quelques jours après l’annonce par les autorités d’un plan de traitement et de reprofilage de la dette publique.

Le Trésor avait mis 100 milliards de FCFA en adjudication. Les investisseurs ont soumis environ 109 milliards de FCFA et l’État en a retenu 101,339 milliards, selon les données d’UMOA-Titres reprises par Financial Afrik et Briefs. L’émission portait sur un bon assimilable du Trésor à 364 jours ainsi que des obligations assimilables du Trésor à trois et cinq ans.

Les conditions de financement sont restées élevées mais sans rupture brutale. Briefs, citant UMOA-Titres, fait état d’un taux moyen de 7,87 % sur le bon à un an et de 7,75 % sur l’obligation à trois ans. Le rendement sur la maturité cinq ans s’est établi à 7,89 %, contre 8,24 % lors de la précédente adjudication comparable.

Cette levée constitue un test important de l’accès du Sénégal au marché régional au moment où Dakar réorganise sa stratégie d’endettement. Le gouvernement a annoncé le 1er septembre un accord technique avec le Fonds monétaire international ouvrant la voie à un programme de 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 243 milliards de FCFA, sur trois ans, et a lancé parallèlement un Plan de traitement de la dette du Sénégal.

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Une dette en cours de reprofilage

Le 8 septembre, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a indiqué que le Sénégal ne recherchait pas une restructuration classique de sa dette, mais un reprofilage destiné notamment à allonger certaines maturités et à renégocier des taux d’intérêt. Reuters a également rapporté que les arriérés de paiement recensés atteignaient 1 956 milliards de FCFA à fin mars 2025.

Le ministère sénégalais de l’Économie et des Finances a précisé que la dette libellée en francs CFA serait exclue du dispositif de traitement envisagé. Les titres émis sur le marché régional ne sont donc pas directement intégrés au périmètre annoncé pour les discussions sur la dette extérieure.

Le marché régional reste sollicité

Le recours à l’UMOA permet au Sénégal de couvrir une partie de ses besoins budgétaires en mobilisant les banques, sociétés de gestion et autres investisseurs de l’Union. UMOA-Titres avait inscrit l’émission du 11 septembre dans son calendrier officiel des opérations du mois, avec une nouvelle intervention sénégalaise prévue le 25 septembre.

Pour l’opération du 11 septembre, les investisseurs ont donc présenté des offres supérieures au montant initialement recherché, tandis que les rendements sont restés proches de 8 % sur les principales maturités retenues.