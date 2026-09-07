Programme nucléaire du Sénégal : Dakar lance l’installation du NEPIO

Le programme nucléaire du Sénégal entre dans une nouvelle phase institutionnelle avec le lancement, à Dakar, des travaux consacrés à l’installation du NEPIO et d’un Comité stratégique, avec l’appui de l’AIEA.

Le programme nucléaire du Sénégal franchit une nouvelle étape institutionnelle. Dakar a lancé lundi 7 septembre 2026 un atelier de haut niveau consacré à la mise en place du Comité stratégique et de l’Organe national de mise en œuvre du programme d’énergie nucléaire, le NEPIO, avec l’appui de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Les travaux se déroulent jusqu’au 11 septembre au Building administratif Président Mamadou Dia. Ils doivent préciser la gouvernance du futur programme, la coordination entre institutions, la planification, le développement des compétences et la préparation des infrastructures nécessaires à une éventuelle production d’électricité d’origine nucléaire.

Cette étape reste préparatoire : elle ne correspond pas au lancement de la construction d’une centrale. Le NEPIO est précisément l’organe chargé de coordonner les études, les compétences, les responsabilités institutionnelles et les prérequis techniques qu’un pays doit réunir avant de pouvoir avancer vers un projet électronucléaire.

Le Sénégal inscrit cette démarche dans l’approche par jalons de l’AIEA, utilisée par les pays qui envisagent une première centrale. Cette méthode impose une préparation progressive portant notamment sur la sûreté, le cadre juridique, le financement, les ressources humaines, le réseau électrique, la gestion des déchets et la capacité de l’autorité de régulation.

Une ambition énergétique encore en phase de structuration

Le gouvernement sénégalais avait déjà évoqué en novembre 2025 la possibilité d’introduire le nucléaire dans le mix énergétique national. Depuis, les autorités ont multiplié les travaux sur la sûreté et la sécurité nucléaires, notamment avec l’Autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (ARSN).

Le pays dispose d’un cadre juridique spécifique depuis la loi de décembre 2021 sur la radioprotection, la sûreté, la sécurité nucléaires et les garanties. En avril 2026, une mission internationale d’évaluation de la radioprotection professionnelle a encore été conduite au Sénégal avec l’AIEA, dans le prolongement du renforcement des capacités réglementaires nationales.

Le NEPIO au centre de la prochaine phase

La mise en place du NEPIO doit désormais créer une structure permanente capable de coordonner les différentes administrations concernées et de suivre les travaux techniques. Le Comité stratégique doit, de son côté, assurer l’orientation politique et la coordination de haut niveau autour du projet.

Le Sénégal cherche ainsi à passer d’une réflexion générale sur l’option nucléaire à une organisation formelle du programme. Les décisions futures sur la technologie, le financement, le calendrier et les infrastructures dépendront des études et des étapes de préparation menées dans ce cadre, avant toute décision d’investissement dans une première centrale.