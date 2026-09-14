Ligue des champions CAF : ASEC bat ASCK 2-1 et passe 3-2 au cumul

L’ASEC Mimosas a validé son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF en battant ASCK 2-1 dimanche, pour un score cumulé de 3-2.

L’ASEC Mimosas s’est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF après sa victoire 2-1 contre ASCK, dimanche 13 septembre. Le club ivoirien s’impose 3-2 sur l’ensemble des deux manches.

Le duel restait totalement ouvert après le match aller, conclu sur le score de 1-1 au Togo. À domicile, l’ASEC a fait la différence au retour pour rejoindre le prochain tour de la compétition africaine.

La Confédération africaine de football a confirmé la qualification des Mimos dans son bilan des rencontres de dimanche. Le club ivoirien rejoint notamment Horoya AC, Pyramids FC, Simba SC et San Pedro parmi les équipes qualifiées à l’issue de ce premier tour préliminaire.

La deuxième phase préliminaire se jouera en octobre. Les matches aller sont programmés du 16 au 18 octobre, avant les rencontres retour prévues du 23 au 25 octobre.

L’ASEC boucle ainsi ce premier tour avec une victoire et un nul, trois buts marqués et deux encaissés sur les deux rencontres face au club togolais.