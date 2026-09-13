États-Unis : la maison d’enfance de Donald Trump vendue 1,93 million de dollars

Acquise 835 000 dollars en 2025 puis restaurée pour environ 500 000 dollars, la propriété de Jamaica Estates a trouvé un acheteur resté anonyme.

La maison du Queens où Donald Trump a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans a été vendue 1,93 million de dollars après huit mois de rénovation. Le bien avait auparavant été fortement dégradé par les moisissures, les dégâts des eaux et la présence de chats errants.

La transaction, finalisée en juillet 2026 au profit d’un acheteur resté anonyme, concerne une demeure de style Tudor située au 85-15 Wareham Place, à Jamaica Estates, dans l’arrondissement new-yorkais du Queens. Le montant a été confirmé le 12 septembre par Associated Press.

Construite en 1940 par Fred Trump, le père du président américain, la maison a accueilli la famille pendant les premières années de Donald Trump. Elle compte cinq chambres et conserve plusieurs éléments rappelant son architecture d’origine, malgré une rénovation intérieure complète.

Le promoteur Tommy Lin avait acquis la propriété en 2025 pour 835 000 dollars. Il affirme avoir engagé environ 500 000 dollars de travaux pour traiter les moisissures et les infiltrations, réparer les dégâts laissés par des années d’abandon et remettre les pièces aux normes.

La demeure avait déjà changé de mains pour 2,14 millions de dollars en 2017, avant d’être proposée pendant un temps sur Airbnb. Une tentative de vente à 2,9 millions de dollars avait ensuite échoué en 2019.

Remise sur le marché après les travaux avec un prix affiché de 2,3 millions de dollars, elle a finalement trouvé preneur à 1,93 million.