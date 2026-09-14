Liga : Mbappé signe un doublé, le Real Madrid corrige le Rayo 4-1

Kylian Mbappé a marqué deux fois lors du succès 4-1 du Real Madrid contre le Rayo Vallecano, samedi au Bernabéu, où les Madrilènes ont signé une quatrième victoire consécutive.

Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano 4-1 samedi 12 septembre au Santiago-Bernabéu, avec un doublé de Kylian Mbappé. Le Français a ouvert le score sur penalty avant de sceller la victoire dans le temps additionnel.

Mbappé a transformé son penalty à la 14e minute après une faute sur Álvaro Carreras. Trois minutes plus tard, Carreras a doublé la mise, avant que Jude Bellingham ne porte le score à 3-0 à la 35e minute.

Le Rayo a réduit l’écart par Sergio Camello à la 51e minute et a davantage menacé après la pause. Le Real a néanmoins conservé son avance, avant le deuxième but de Mbappé à la 90e+1 sur une passe d’Arda Güler.

Ce doublé porte le total de l’attaquant français à sept buts en six matches depuis le début de la saison. Le succès contre le Rayo constitue aussi la quatrième victoire consécutive du Real Madrid au Bernabéu.

Après cinq journées de Liga, le Real Madrid compte 12 points, avec quatre victoires et une défaite.