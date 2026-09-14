Malibu : une personne s’introduit sur la propriété de Kamala Harris

Une personne est entrée sans autorisation sur la propriété de Kamala Harris et Doug Emhoff à Malibu, vendredi soir. La sécurité privée l’a interceptée avant qu’elle n’atteigne la maison. Le couple était absent et aucune arrestation n’a été effectuée.

Une personne est entrée sans autorisation sur la propriété de Kamala Harris et Doug Emhoff à Malibu, vendredi 11 septembre au soir. La sécurité privée l’a interceptée avant qu’elle n’atteigne la maison. Le couple était absent et aucune arrestation n’a été effectuée.

Les agents du poste de Lost Hills, rattaché au bureau du shérif du comté de Los Angeles, ont été appelés vers 22 h 30 après le signalement d’une « personne suspecte » par l’équipe de sécurité de l’ancienne vice-présidente américaine.

Selon le shérif, les policiers ont trouvé l’individu à l’extérieur de la propriété à leur arrivée. Ils lui ont demandé de quitter les lieux et cette personne est partie volontairement, sans incident.

Le porte-parole de Kamala Harris, Eduardo Negrón, a précisé que l’individu était entré illégalement sur la propriété, mais avait été arrêté par les agents privés avant d’atteindre la maison. Kamala Harris et son époux Doug Emhoff ne se trouvaient pas sur place.

Un signalement pour intrusion a été enregistré et les patrouilles doivent être renforcées dans le secteur. Les autorités n’ont communiqué ni l’identité de la personne, ni un éventuel mobile, ni l’ouverture de poursuites.

Kamala Harris ne bénéficie plus de la protection prolongée du Secret Service accordée par Joe Biden. Donald Trump avait révoqué cette extension en août 2025.