Sénégal : S&P abaisse la note souveraine à « CC » sur la dette extérieure

S&P Global Ratings a abaissé la note souveraine en devises du Sénégal à « CC », après le lancement d’un plan de traitement de la dette extérieure et l’accord préliminaire de 2,2 milliards de dollars conclu avec le FMI.

Le Sénégal a vu sa note souveraine de long terme en devises abaissée à « CC » par S&P Global Ratings le 4 septembre, contre « CCC+ » auparavant. La note de long terme en monnaie locale a également été ramenée à « CCC », avec une perspective négative sur les deux catégories.

Cette décision intervient après le lancement, le 1er septembre, du Plan de traitement de la dette du Sénégal. Le gouvernement prévoit de restructurer une partie de sa dette en devises dans le cadre d’un dispositif inspiré du Cadre commun du G20, tout en cherchant à préserver la dette libellée en franc CFA.

S&P estime qu’un échange de dette en difficulté ou un défaut sur les obligations commerciales en devises est désormais « extrêmement probable ». L’agence considère qu’un accord avec les créanciers extérieurs pourrait se traduire par une réduction de principal, d’intérêts ou un allongement des échéances.

Le même jour que l’annonce du plan de dette, les autorités sénégalaises et les services du Fonds monétaire international ont conclu un accord au niveau des services sur un programme de 36 mois d’environ 2,2 milliards de dollars. Cet accord reste soumis à l’approbation de la direction et du Conseil d’administration du FMI, ainsi qu’à des mesures correctives liées au dossier de déclaration erronée de la dette.

Le ministère sénégalais de l’Économie et des Finances présente le traitement de la dette comme un volet de sa stratégie de restauration de la soutenabilité budgétaire. S&P a fixé au 25 septembre 2026 sa prochaine publication programmée sur la notation souveraine du Sénégal.