US Open : Zverev bat Shelton et décroche son 2e Grand Chelem en 2026

Alexander Zverev a remporté dimanche l’US Open en battant Ben Shelton en quatre sets. L’Allemand décroche son deuxième titre du Grand Chelem de la saison après Roland-Garros.

Alexander Zverev a remporté dimanche 13 septembre 2026 l’US Open en battant l’Américain Ben Shelton 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 en finale à New York. L’Allemand, tête de série n°1, décroche à 29 ans son premier titre à Flushing Meadows.

Ce succès lui offre son deuxième titre du Grand Chelem de la saison, trois mois après son sacre à Roland-Garros. Zverev avait déjà disputé la finale de l’US Open en 2020, perdue face à Dominic Thiem après avoir mené deux sets à zéro.

Dimanche, Zverev a pris le contrôle du match en remportant les deux premières manches. Shelton a relancé la finale en empochant le troisième set 7-5, mais l’Allemand a repris l’ascendant dans la quatrième manche, conclue 6-2.

Cette victoire porte le bilan de Zverev à 25 victoires pour deux défaites dans les tournois du Grand Chelem en 2026. Il devient aussi le quatrième joueur de l’ère Open à gagner ses deux premiers titres majeurs au cours de la même saison.

Shelton disputait sa première finale de Grand Chelem après avoir éliminé Carlos Alcaraz puis Frances Tiafoe. Sa défaite prolonge l’attente du tennis masculin américain, qui n’a plus remporté un titre du Grand Chelem depuis Andy Roddick à l’US Open 2003.

Le titre rapporte 2 000 points ATP et 5,5 millions de dollars à Zverev. Shelton reçoit 1 200 points et 2,8 millions de dollars comme finaliste.