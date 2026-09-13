Union africaine-Inde : Ndayishimiye et Modi veulent reprogrammer le sommet Inde-Afrique

Évariste Ndayishimiye et Narendra Modi ont discuté dimanche à New Delhi d’une tenue rapide du quatrième Forum Inde-Afrique, reporté en mai après des consultations entre l’Union africaine et l’Inde.

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine, et le Premier ministre indien Narendra Modi ont discuté dimanche 13 septembre à New Delhi d’une reprogrammation rapide du quatrième Sommet du Forum Inde-Afrique, en marge du sommet des BRICS.

Les deux dirigeants ont présenté le partenariat entre l’Inde et l’Union africaine comme un pilier de la coopération entre pays du Sud. Ils ont évoqué la tenue du prochain Forum Inde-Afrique à une date convenant aux deux parties.

Cette quatrième édition devait initialement se tenir à New Delhi du 28 au 31 mai 2026. L’Inde et l’Union africaine avaient décidé de la reporter après des consultations liées à la situation sanitaire dans certaines parties du continent et à la volonté de garantir une participation complète des dirigeants africains.

La rencontre de dimanche a aussi porté sur les relations entre New Delhi et Bujumbura. Les échanges ont couvert la coopération économique, les projets de développement, la modernisation agricole, la santé et le renforcement des capacités.

Narendra Modi a salué les efforts de l’Union africaine face à l’épidémie d’Ebola, tandis qu’Évariste Ndayishimiye a remercié l’Inde pour son appui médical à Africa CDC. Dans son intervention au sommet, le dirigeant burundais a également plaidé pour un approfondissement des liens entre l’Afrique et les BRICS, notamment dans les infrastructures, l’énergie et les ressources en eau.

Les deux responsables ont enfin rappelé l’entrée de l’Union africaine au G20 comme membre permanent en 2023, pendant la présidence indienne du groupe, un point évoqué au cours de leur entretien à New Delhi.