Bundesliga : Kane inflige à Elversberg sa première défaite dans l’élite

Le Bayern Munich s’est imposé 2-1 dimanche chez le promu Elversberg grâce à un but décisif de Harry Kane à la 72e minute. Le club sarrois concède sa première défaite pour sa première saison en Bundesliga.

Le Bayern Munich a battu Elversberg 2-1 dimanche 13 septembre 2026 lors de la 3e journée de Bundesliga, grâce à un but décisif de Harry Kane à la 72e minute. Le promu subit ainsi sa première défaite depuis son arrivée dans l’élite allemande.

Elversberg avait remporté ses deux premiers matches de championnat, contre le Bayer Leverkusen puis le Borussia Mönchengladbach. Le Bayern, tenu en échec par Schalke lors de la journée précédente, avait besoin d’une victoire pour rester au contact du haut du classement.

La rencontre est restée indécise jusqu’au dernier tiers du match. Après un score de 1-1, Kane a fait la différence à moins de vingt minutes de la fin pour offrir trois points au champion d’Allemagne.

Le but de l’attaquant anglais permet au Bayern de porter son total à sept points après trois journées. Les Bavarois reviennent à deux longueurs des équipes de tête, tandis qu’Elversberg reste à six points.

Cette défaite met fin au départ parfait d’Elversberg, qui avait commencé sa toute première saison de Bundesliga par deux victoires et sept buts inscrits en deux rencontres.