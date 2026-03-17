Sarah Knafo et Louis Sarkozy leur amourette confirmée

Le 15 mars, Sarah Knafo a franchi une étape notable dans sa campagne pour la mairie de Paris en se qualifiant pour le second tour des élections municipales, après une montée en visibilité orchestrée depuis l’annonce du retrait d’Anne Hidalgo. Après plusieurs mois de prises de parole médiatiques et de déplacements, la candidate a recueilli suffisamment de voix pour se maintenir au-delà du seuil requis, positionnant sa liste au cœur d’une configuration électorale tendue dans la capitale.

Selon les résultats rendus publics le soir du premier tour, Sarah Knafo, investie par le parti Reconquête, a obtenu 10,40 % des suffrages. Ce score lui permet d’accéder au second tour, où elle aurait dû affronter des têtes d’affiche de la vie politique parisienne, notamment Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, deux candidats largement crédités dans les consultations locales.

Peu après l’annonce des résultats, la candidate a annoncé son retrait de la course au second tour. Durant la campagne, elle avait bénéficié du soutien affiché d’Éric Zemmour, président du parti Reconquête, présent aux côtés de Sarah Knafo lors de plusieurs rendez‑vous publics et médiatiques.

Parcours politique et liens personnels évoqués pendant la campagne

Le parcours de Sarah Knafo mêle engagement politique et parcours académique. Sa montée en première ligne à Paris s’est faite après plusieurs mois de discrétion, puis d’apparitions répétées sur les plateaux de télévision et dans les médias radiophoniques, visant à exposer son programme et sa vision pour la capitale.

La relation entre Sarah Knafo et Éric Zemmour a été documentée et commentée pendant cette période de campagne. Le documentaire L’ambitieuse Sarah Knafo, diffusé sur BFMTV, a retracé des éléments de leur histoire commune et des influences réciproques. Dans ce cadre, Sarah Knafo a rappelé ses débuts : « Je me souviens que je voulais passer le concours de Sciences Po. Je suis entrée dans cette école en 2014, donc il a aussi contribué à me faire lire certains livres, il en parlait beaucoup publiquement ».

Avant sa relation avec Éric Zemmour, Sarah Knafo a également été liée à Louis Sarkozy, fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy. Invité sur le plateau de l’émission Quelle époque, Louis Sarkozy a confirmé avoir vécu une idylle avec Sarah Knafo : « C’est vrai, c’est vrai que nous avons partagé une histoire », a‑t‑il déclaré, avant d’ajouter la question adressée à son ancienne compagne : « Comment ça va depuis le temps ? »