Sarah Fraisou menace de mettre fin à ses jours

Le mardi 17 mars 2026, Sarah Fraisou, connue du grand public pour ses passages dans Les Anges (NRJ12) et Les Princes de l’amour (W9), a publié sur Snapchat des messages décrivant une détresse profonde, qui ont été relayés sous forme de captures d’écran et provoqué une vive inquiétude parmi ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Les captures d’écran partagées par la candidate de téléréalité montrent des messages dans lesquels elle détaille des conflits familiaux, des relations amoureuses douloureuses et un sentiment d’isolement. Dans plusieurs extraits, elle se présente comme « une petite fille qui était tellement joyeuse, remplie d’espoir » et affirme être aujourd’hui « en miettes ». Les publications ont rapidement été commentées et partagées par des internautes.

Sur les images diffusées, Sarah Fraisou évoque également la violence des propos reçus en ligne, qu’elle juge plus destructrice que la violence physique, et déclare être « victime de [sa] gentillesse ». Elle souligne un refus de compréhension au sein de son cercle familial et relate des blessures provoquées par des proches malgré leur amour.

Un appel à l’aide bouleversant de la part de Sarah Fraisou

Dans les messages rendus publics, la jeune femme écrit notamment : « Je suis en miettes, mon cœur ne trouve même plus de réconfort nulle part ». Elle fait état d’une relation amoureuse qu’elle annonce terminée et d’un sentiment persistant d’être « le problème de tous ». Plus loin, elle formule : « Je suis victime de ma gentillesse et mon cœur est aujourd’hui en train de me tuer », passage qui illustre la tonalité répétée de détresse dans ses publications.

Les captures d’écran montrent aussi des passages où Sarah Fraisou affirme pardonner à ceux qui l’ont blessée, tout en soulignant l’impact des attaques verbales et des jugements en ligne. Elle s’adresse par moments directement à des proches, et qualifie son père de « la prunelle de [ses] yeux » dans un message à tonalité intime et douloureuse.

La fin des messages a suscité la plus grande inquiétude : elle y écrit que « le problème, c’est elle » et évoque la nécessité de « supprimer le problème ». Dans un autre extrait, elle demande à être « laissée en paix » et formule des mots d’adieu en s’exprimant comme « la petite sœur, de l’amie, de la femme, de la petite copine, de l’ex femme de l’influenceuse ». Elle conclut plusieurs de ses messages par la phrase « Laissez‑moi me reposer en paix » et écrit encore : « Aujourd’hui je suis lâche, le lâche tout le monde parce que ça y est, trop de pression pour mon petit cœur il n’arrive plus à supporter. Je vous aime, et j’espère que vous me pardonnerez ».

Face à ces publications, de nombreux abonnés et internautes ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux, exprimant leur inquiétude et appelant à ce qu’elle soit entourée et prise en charge.