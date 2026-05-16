Camille Cerf rejoint finalement Stéphane Bern pour commenter l’Eurovision 2026 à Vienne

Ce vendredi 15 mai 2026, Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, s’est envolée pour Vienne afin de rejoindre Stéphane Bern pour la finale de l’Eurovision 2026. Cette année, la France sera représentée par Monroe, une jeune artiste de 17 ans, avec sa chanson intitulée Regarde !. Camille Cerf a été choisie par France Télévisions pour commenter cet événement majeur aux côtés de Stéphane Bern, marquant ainsi sa première expérience dans ce rôle. La finale se déroulera ce samedi 16 mai à 21 heures à Vienne, en Autriche, où 25 pays s’affronteront pour succéder à l’Autrichien JJ, vainqueur de l’édition précédente.

Camille Cerf a partagé son enthousiasme sur Instagram, affirmant sobrement « Vienne, j’arrive ! » en postant une photo prise à bord de son avion. Sur le plateau de l’émission Télématin, elle confiait ressentir une certaine pression, précisant qu’elle s’était préparée en visionnant les dernières éditions du concours pour maîtriser les anecdotes à partager lors des commentaires. Ce rôle remplace celui de Laurence Boccolini, longtemps associée à Stéphane Bern pour commenter l’Eurovision, mais qui a été écartée par France Télévisions à la fin de la saison dernière.

Stéphane Bern, connu du grand public pour ses émissions liées au patrimoine, est sur place depuis le début de la semaine et a déjà assuré les commentaires des deux demi-finales, qui ont eu lieu les 12 et 14 mai. Dix pays, dont le Portugal, ont été éliminés à l’issue de ces manches qualificatives. Cette année, la compétition est particulièrement suivie, réunissant 25 pays pour la grande finale programmée le samedi soir.

Eurovision 2026 : les perspectives pour Monroe, représentante de la France

Monroe, la plus jeune candidate cette année avec seulement 17 ans, s’est fait remarquer dès 2024 en remportant l’émission musicale Prodiges. Elle interprétera la chanson Regarde ! lors de la finale de l’Eurovision. Malgré son talent et son charisme unanimement salués, les pronostics des bookmakers laissent entrevoir une baisse de ses chances. Jusqu’à jeudi, elle se situait en sixième position des favoris, mais à la veille de la finale, elle a perdu trois places, se retrouvant désormais plus reculée dans les classements.

Selon un expert de l’Eurovision contacté par Public.fr, la France ne figure pas parmi les gagnants probables pour cette édition. Cette situation s’explique par la réticence des parieurs à miser sur Monroe, jugée trop incertaine, ce qui dissuaderait les mises. Néanmoins, selon ce spécialiste, la représentante française devrait tout de même terminer dans le Top 10 grâce à sa prestation irréprochable : « Elle chante à merveille, est pleinement impliquée et dégage beaucoup de charisme durant ses trois minutes de performance », a-t-il souligné.

Le succès de Monroe dépend désormais du vote du public européen lors de la soirée de samedi. Dès 21 heures, les téléspectateurs présents dans les pays participants auront la possibilité de voter pour leur candidat favori, influant ainsi directement sur le classement final du concours. Le rendez-vous est fixé sur France 2 pour suivre cet événement en direct et découvrir si Monroe parviendra à conquérir les suffrages et à hisser la France vers une place de choix.