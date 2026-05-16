Complément d’enquête sur Gérard Depardieu : Yann Moix débouté face à France Télévisions

Le 7 décembre 2023, l’émission « Complément d’enquête » diffusée sur France 2 a diffusé un reportage intitulé La chute de l’ogre, consacré à Gérard Depardieu. Ce reportage a suscité de vives réactions en mettant en lumière plusieurs déclarations controversées de l’acteur, notamment des propos jugés déplacés et dégradants envers les femmes. Parmi les extraits diffusés, une séquence tournée en Corée du Nord en 2018 où Gérard Depardieu tient des propos obscènes à l’égard d’une fillette d’environ dix ans, qu’il qualifie de manière familière et provocante de « fifille ». Ces images et paroles ont alimenté une polémique nationale autour de la star du cinéma français.

En réaction à cette diffusion, Gérard Depardieu avait initialement intenté un procès contre France Télévisions et la société de production Hikari, dénonçant un montage qu’il qualifiait d' »illicite » et de manifeste déloyauté. Son avocat de l’époque, Me Assous, avait mis en avant un montage frauduleux, affirmant que les séquences présentées ne reflétaient pas la réalité des faits, mais plutôt une manipulation délibérée destinée à nuire à la réputation de l’acteur. Il avait également souligné que les propos contestés s’inscrivaient dans le cadre d’un projet artistique fictionnel, défendant ainsi la liberté de création de Yann Moix, à l’origine des images diffusées. Par ailleurs, Gérard Depardieu était confronté à des accusations de nature judiciaire pour des faits survenus sur le tournage du film Les Volets verts en 2021, ceux-ci contribuant à intensifier le débat public autour de sa personne.

Dans un revirement inattendu, le 17 avril 2026, Gérard Depardieu a décidé de retirer ses poursuites judiciaires. Cette décision a été présentée par son avocate, Me Delphine Meillet, comme une démarche d’apaisement, indiquant que l’acteur souhaitait s’éloigner des polémiques médiatiques. Toutefois, il maintient son désaccord quant à l’objectivité du reportage diffusé, contestant toujours la véracité des scènes présentées dans l’émission. La volonté affichée par le comédien de ne plus alimenter le conflit judiciaire marque une étape importante dans ce dossier médiatique et judiciaire très suivi.

Yann Moix débouté dans sa procédure contre France Télévisions et Hikari

Yann Moix, à l’origine des images incriminées, s’est également retrouvé impliqué dans une procédure judiciaire. Il avait lancé une procédure contre France Télévisions et la société de production Hikari pour abus de confiance et travail dissimulé, contestant notamment l’usage qui avait été fait de ses images dans le reportage de « Complément d’enquête ». Il défendait la thèse que son travail s’inscrivait dans un cadre artistique de fiction, distinct de l’usage télévisuel qui avait été fait de ces séquences. Ce différend juridique traduisait des tensions importantes entre le réalisateur et les diffuseurs publics.

Le tribunal a rendu sa décision le 15 mai 2026. Selon le journaliste Tristan Waleckx du service public, qui a relayé l’information sur le réseau social X (ex-Twitter), le tribunal a débouté Yann Moix de toutes ses demandes, prononçant une « relaxe générale » en faveur de France Télévisions et Hikari. Le jugement a en outre souligné que Yann Moix avait « fait preuve de mauvaise foi » dans le cadre de cette affaire. À ce stade, Yann Moix n’a pas souhaité réagir publiquement à cette décision.

Ce rejet judiciaire intervient après le désistement de Gérard Depardieu, mettant fin à une partie du contentieux entre l’acteur, le réalisateur et les chaînes de télévision concernées.