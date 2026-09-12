Safarel Obiang : « VISION 360 » entre au Top 10 Apple Music Côte d’Ivoire

Sorti le 11 septembre, le nouvel album de Safarel Obiang apparaît déjà à la 6e place du classement des albums Apple Music en Côte d’Ivoire.

Au lendemain de sa sortie, « VISION 360 » de Safarel Obiang fait son entrée dans le Top 10 des albums Apple Music en Côte d’Ivoire. Le projet apparaît ce samedi 12 septembre 2026 à la 6e place du classement suivi par Kworb, qui le signale comme une nouvelle entrée.

Le Top 5 reste dominé par « SORRY I’M BAD » de Himra, devant « 2026 Golden Run » de TRK, « NOUCHI TRAP VOL 1 » d’AsapJo, « DACHIBA KOUMGBA TCHAIBA : DALSHIM » de Himra et « 1 MESSAGE : JESUS » de MILO. « VISION 360 » se place juste devant « M$NEY » d’Asake dans ce relevé.

Apple Music référence « VISION 360 » comme la dernière sortie de Safarel Obiang, publiée le 11 septembre 2026 avec 15 titres. Qobuz affiche de son côté une durée totale de 40 minutes et 16 secondes et classe le projet dans l’Afrobeat.

La tracklist comprend notamment « GANG », « VESKI », « SAVANA », « TOUKOUTEY », « BETON », « MAMAN », « WATITI » et « WARABA ». Le disque est publié sous le label de Safarel Obiang, avec Bastien Junior Goore crédité à la composition sur Qobuz.