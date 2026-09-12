Kylian Mbappé rend hommage à Messi et Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé s’est livré sur sa longévité et sur l’héritage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l’équipe de France considère les deux légendes comme des références qui ont profondément marqué l’histoire du football.

Kylian Mbappé se projette encore très loin. Interrogé sur la durée de sa carrière, l’attaquant du Real Madrid a affiché une ambition intacte, non sans humour : « Moi, je me vois jusqu’à 100 ans s’il faut ! » Le Français a ensuite évoqué les deux joueurs qui ont dominé le football mondial durant sa jeunesse : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. S’il refuse de se comparer directement à l’Argentin, Mbappé reconnaît une dimension particulière au champion du monde 2022.

À lire aussi : Mondial 2026: France football rend hommage à Lionel Messi après ce qui pourrait être son dernier Mondial

« Messi, c’est Messi. Je me considère comme un joueur différent. Mais lui est un joueur différent parmi les joueurs différents », a-t-il expliqué. Même admiration pour Cristiano Ronaldo, dont l’influence sur sa génération est considérable. « Cristiano aussi… C’est la même catégorie. Tu peux préférer l’un ou l’autre en fonction de ta sensibilité footballistique, mais tu dois avoir une reconnaissance et un respect pour ce qu’ils ont fait et continuent de faire », a souligné le Français.

Mbappé insiste surtout sur leur capacité à porter leur sélection pendant plusieurs éditions de la Coupe du monde. Pour lui, leur longévité au plus haut niveau constitue une performance exceptionnelle. Le Madrilène estime enfin que Messi et Ronaldo ont profondément transformé la perception du football. « Ils appartiennent à une ère différente. Dans leur catégorie, ils ne sont que deux. Je suis de la génération d’après, je me suis inspiré d’eux. Ils ont changé les codes, l’idée qu’on a du foot. Il y a un avant et un après », a-t-il conclu.