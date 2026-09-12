TRK : « Comment » s’installe n°1 sur Deezer Côte d’Ivoire

Le titre « Comment » de TRK occupe la première place des relevés Deezer Côte d’Ivoire publiés les 10 et 11 septembre, devant AsapJo avec Himra et Ninho avec Tiakola.

TRK s’installe au sommet de Deezer en Côte d’Ivoire. Son titre « Comment » occupe la première place du classement ivoirien actualisé le 11 septembre par Afrobeats Wire, devant « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo avec Himra et « LES DIAMANTS DE BOKASSA » de Ninho avec Tiakola.

Le signal est confirmé par Soundcharts, qui place également « Comment » n°1 de son classement Deezer Côte d’Ivoire pour la semaine du 10 septembre. Les deux relevés donnent ainsi le même trio de tête.

« Comment » est sorti le 27 février 2026. Apple Music référence le single dans la catégorie hip-hop/rap pour une durée de 2 min 42 s, sous le label Diby Production avec une distribution assurée par Virgin Music Africa.

Cette poussée prolonge une semaine déjà favorable à TRK sur les plateformes ivoiriennes. Son titre « Deutsche Qualitat » reste présent dans les classements locaux, tandis que « Numero Uno » conserve lui aussi une place dans le Top 30 Deezer relevé par Soundcharts.

Dans ce classement hebdomadaire, « Deutsche Qualitat » apparaît à la 22e place et « Numero Uno » à la 26e. TRK y place donc trois morceaux dans le Top 30, avec « Comment » en tête.