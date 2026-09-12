Ezra Collective publie « Here Because of Hope », un album en trois mouvements

Le quintette londonien fait circuler le jazz de l’Afrique aux Caraïbes puis à Londres dans un quatrième album de 17 titres, paru le 11 septembre.

Ezra Collective a publié vendredi 11 septembre 2026 Here Because of Hope, son quatrième album studio. Le quintette londonien y déploie 17 titres en trois mouvements inspirés par les circulations de la musique noire, de l’Afrique aux Caraïbes puis aux rues de Londres.

Le disque paraît chez Partisan Records deux ans après Dance, No One’s Watching. Le groupe présente ce nouveau projet comme une réflexion sur la manière dont des musiques nées de la douleur peuvent produire de la joie, avec l’espoir comme fil conducteur entre les générations et les continents.

Chaque partie est introduite par un texte lu par l’actrice Letitia Wright. Pa Salieu intervient sur Only Love, Lila Iké sur Well Organised, Leona Lewis sur All I Need et Libianca sur Most High, qui ferme l’album.

Le parcours musical commence par l’afrobeat et des traditions du continent africain. Il traverse ensuite le reggae, le dub et la salsa dans sa séquence caribéenne, avant de rejoindre le jazz britannique, le broken beat, la house et le grime qui ont façonné l’identité du groupe à Londres.

Ezra Collective réunit Femi Koleoso à la batterie, TJ Koleoso à la basse, Joe Armon-Jones aux claviers, James Mollison au saxophone et Ife Ogunjobi à la trompette. Formés dans les programmes musicaux pour jeunes de la capitale britannique, les cinq musiciens ont remporté le Mercury Prize en 2023 puis le prix du groupe de l’année aux Brit Awards en 2025.

Here Because of Hope est disponible en streaming, téléchargement, CD et vinyle. Une série de concerts en Amérique du Nord doit commencer le 12 novembre à San Francisco, avant des étapes à Los Angeles, Toronto, New York et Montréal.