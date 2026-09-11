Safarel Obiang assume son choix : Himra plutôt que Didi B

Dans une interview publiée le 10 septembre, Safarel Obiang explique pourquoi il se reconnaît davantage dans Himra, tout en saluant le talent de Didi B.

Safarel Obiang affiche clairement sa préférence entre les deux figures majeures du Rap Ivoire. Dans une interview publiée jeudi 10 septembre 2026 par L’Avenir, l’artiste dit se reconnaître davantage dans Himra, tout en précisant que ce choix ne traduit aucune hostilité envers Didi B.

Le chanteur explique que son choix tient surtout à une question de style, de vision et d’attitude artistique. Il dit retrouver chez Himra une énergie « gang » proche de celle qui a marqué ses propres débuts et rappelle connaître le rappeur depuis 2016, lorsqu’il venait déjà assister à certaines de ses prestations.

Safarel Obiang prend toutefois soin de dissocier préférence musicale et rivalité personnelle. Il décrit Didi B comme un artiste talentueux et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un choix de goût, pas d’un rejet. Cette nuance intervient dans un paysage du rap ivoirien où les comparaisons entre Himra et Didi B alimentent régulièrement les discussions de fans.

Cette prise de parole accompagne le retour discographique de Safarel Obiang. Son projet « VISION 360 » est annoncé pour ce vendredi 11 septembre sur les plateformes numériques. La fiche Qobuz référence 15 titres pour une durée totale de 40 minutes et 16 secondes, sous le label de l’artiste.