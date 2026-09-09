Safarel Obiang : « VISION 360 », 15 titres attendus le 11 septembre

Safarel Obiang prépare « VISION 360 », un projet de 15 titres annoncé pour vendredi 11 septembre 2026. La précommande Qobuz confirme la date, la tracklist et une durée totale de 40 minutes et 16 secondes.

Safarel Obiang s’apprête à dévoiler « VISION 360 » vendredi 11 septembre 2026. Le nouveau projet du chanteur ivoirien comptera 15 titres, selon la fiche de précommande publiée sur Qobuz, pour une durée totale de 40 minutes et 16 secondes.

La tracklist aligne notamment « GANG », « VESKI », « SAVANA », « TOUKOUTEY », « BETON », « MAMAN », « DANS MA SCIENCE », « WATITI », « L’ETRANGER » et « WARABA ». La plateforme classe le projet dans l’Afrobeat et crédite Bastien Junior Goore, le nom à l’état civil de Safarel Obiang, à la composition.

À deux jours de la sortie, aucun invité n’apparaît dans les intitulés des 15 morceaux affichés par Qobuz. Aucune collaboration n’est donc confirmée à ce stade dans la tracklist publique.

Figure du coupé-décalé ivoirien, Safarel Obiang inscrit « VISION 360 » dans un format long de 15 pistes. Le projet est annoncé sous son propre label et doit arriver sur les plateformes numériques vendredi.

La fiche de précommande affiche une durée totale de 40 minutes et 16 secondes. Les quinze titres y sont déjà listés, avec « WARABA » en clôture du projet.