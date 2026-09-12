Russie : 13 morts dans une collision entre un minibus, une voiture et un camion

Treize personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans une collision impliquant un minibus, une voiture et un camion sur la route M8, dans le nord de la Russie.

Treize personnes ont été tuées et huit autres blessées vendredi 11 septembre 2026 dans une collision entre un minibus, une voiture et un camion transportant du bois, dans la région d’Arkhangelsk, au nord de la Russie. Deux enfants figurent parmi les victimes décédées.

L’accident s’est produit sur la route fédérale M8 « Kholmogory », dans le district de Kholmogory. Le minibus assurait une liaison régulière au départ de Severodvinsk, selon les autorités régionales citées par les médias locaux.

D’après une première version communiquée par le ministère russe de l’Intérieur à l’agence RIA, le minibus aurait tenté de dépasser un autre véhicule avant de percuter le camion. Les trois véhicules impliqués ont terminé leur course hors de la chaussée.

Les services de secours ont transporté huit blessés vers des établissements de santé. Les autorités ont ouvert une enquête afin d’établir précisément les circonstances de la collision et les responsabilités éventuelles.

Le gouverneur de la région, Alexandre Tsyboulsky, a déclaré le samedi 12 septembre journée de deuil. Les drapeaux doivent être mis en berne sur les bâtiments publics et les manifestations de divertissement annulées dans l’ensemble de la région.