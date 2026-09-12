DJ Ramatoulaye annonce le décès de sa grande sœur avant son show d’Abidjan

À quelques jours de son dixième one-man-show à Abidjan, DJ Ramatoulaye a fait part d’un deuil familial. Son spectacle du 19 septembre reste maintenu à ce stade.

L’humoriste ivoirien DJ Ramatoulaye a annoncé jeudi 10 septembre 2026 le décès de sa grande sœur sur sa page Facebook, à neuf jours de son 10e one-man-show prévu le 19 septembre au Parc des Expositions d’Abidjan.

Dans le bref message relayé par L’Avenir, Amani Koffi Mathieu, de son vrai nom, a simplement annoncé cette perte à sa communauté. L’information intervient en pleine préparation de « Ramatoulaye 2Tenues », le spectacle avec lequel il doit retrouver son public à Port-Bouët.

Le rendez-vous du 19 septembre est présenté comme le dixième one-man-show de l’humoriste. La soirée doit se tenir au Parc des Expositions d’Abidjan et s’articuler autour de plusieurs séquences consacrées à son parcours, avec des invités venus de Côte d’Ivoire et d’autres pays africains.

Ce retour sur scène doit également être accompagné de la présentation de « De la MACA à la MAKKA », un roman écrit par Mamadou Gueu Dia Jonathan et inspiré du parcours récent de DJ Ramatoulaye. L’ouvrage est annoncé pour une dédicace en marge du spectacle.

Le programme communiqué par les organisateurs maintient pour l’heure le one-man-show au samedi 19 septembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan, avec un démarrage annoncé à 19 heures.