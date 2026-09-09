MILO : « 1 MESSAGE : JESUS » bondit de 51 places sur Apple Music Côte d’Ivoire

Sorti le 4 septembre, « 1 MESSAGE : JESUS » de MILO s’est hissé au 6e rang des albums Apple Music en Côte d’Ivoire après un bond de 51 places. Une poussée qui prolonge une semaine déjà marquée par trois certifications annoncées par l’artiste.

MILO signe l’une des plus fortes progressions du jour sur Apple Music en Côte d’Ivoire. Son album « 1 MESSAGE : JESUS », sorti le 4 septembre 2026, pointe ce mercredi 9 septembre à la 6e place du classement albums après un bond de 51 positions.

Le projet réunit 15 titres pour une durée totale de 41 minutes et 11 secondes. Publié par Touchord et distribué par ONErpm, il comprend notamment « Yaya », « Ça Va Aller », « Venez Voir », « Jesus Oh », « Commando », « C’est Dieu qui donne », « Dans Tes Mains » et « C’est Mon Année ».

Cette remontée intervient quelques jours après l’annonce de trois certifications attribuées par l’APRODEMCI. MILO a indiqué que « C’est Dieu qui donne » et « Dans tes mains », enregistré avec Morijah, ont obtenu le niveau Single Diamant après avoir dépassé chacun 20 millions de streams premium, tandis que « C’est mon année » a été certifié Single Platine au-delà de 10 millions de streams premium.

Dans le même relevé Apple Music Côte d’Ivoire, Himra occupe les 1re et 4e places, TRK est n°2, AsapJo n°3 et Asake n°5. MILO complète ainsi le Top 6 avec « 1 MESSAGE : JESUS ».

MILO doit retrouver son public le 24 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan pour « Le Rendez-Vous des Fils ». Son site officiel annonce une configuration de 6 500 places pour ce concert.