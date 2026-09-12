Niger : Tiani remplace le chef d’état-major des armées

Le général de brigade Mahaman Sani Kiaou a été nommé à la tête des Forces armées nigériennes par décret du président Abdourahamane Tiani, en remplacement du général de division Moussa Salaou Barmou.

Le président nigérien Abdourahamane Tiani a nommé le général de brigade Mahaman Sani Kiaou chef d’état-major des armées, en remplacement du général de division Moussa Salaou Barmou, selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public vendredi 11 septembre.

Mahaman Sani Kiaou dirigeait jusque-là l’état-major de l’armée de terre. Le changement a été acté par décret présidentiel et s’accompagne de plusieurs autres mouvements au sein de la haute hiérarchie militaire.

Le général de brigade Abdourahmane Abou Zataka prend la tête de l’armée de terre. Le général de brigade aérienne Ismael K. Sidi Omar K. devient chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air, tandis que le colonel-major Ibrahim Abderrazak Ben est nommé chef d’état-major adjoint de l’armée de terre.

Aucune raison officielle n’a été avancée pour le remplacement de Moussa Salaou Barmou. Celui-ci occupait le poste de chef d’état-major des armées depuis la prise de pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en juillet 2023.

Le remaniement intervient moins de deux semaines après les événements des 28 et 29 août à Niamey, décrits par les autorités comme une tentative de déstabilisation. Les communications disponibles ne relient toutefois pas explicitement ces événements au changement à la tête des armées.

Avant sa nomination, Mahaman Sani Kiaou conduisait une tournée auprès d’unités de l’armée de terre à l’intérieur du pays, notamment dans les régions d’Agadez et de Zinder.