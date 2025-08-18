PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

Zelensky : la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l’Ukraine

Turquie : quatre migrants noyés en mer Égée

Gaza : le Hamas en Égypte face à une proposition de cessez-le-feu

Amnesty : Israël mène à Gaza une campagne de famine délibérée

Depuis le Japon, le chef de la diplomatie allemande dénonce une Chine «de plus en plus agressive»

Birmanie : législatives dès le 28 décembre 2025, l’opposition promet de boycotter

Espagne : accident mortel d’un pompier, le bilan des incendies passe à quatre

Trump-Zelensky sur l’Ukraine: Pékin plaide pour un accord acceptable à tous

Bolivie : deux candidats de droite au second tour, selon les résultats préliminaires

VOIR TOUS LES FLASHS

Le bilan de l’explosion qui a frappé vendredi l’usine Elastik, spécialisée dans la production d’explosifs et de munitions et située à environ 200 km au sud-est de Moscou dans la région de Riazan, s’élève désormais à 20 morts et 134 blessés, dont 31 personnes encore hospitalisées, ont annoncé lundi 18 août les autorités locales sur Telegram, rapporte l’AFP. Un premier bilan avait fait état de 11 morts. Une enquête a été ouverte pour non-respect des normes de sécurité et une journée de deuil a été décrétée dans la région le 18 août.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!