Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Le bilan de l’explosion qui a frappé vendredi l’usine Elastik, spécialisée dans la production d’explosifs et de munitions et située à environ 200 km au sud-est de Moscou dans la région de Riazan, s’élève désormais à 20 morts et 134 blessés, dont 31 personnes encore hospitalisées, ont annoncé lundi 18 août les autorités locales sur Telegram, rapporte l’AFP. Un premier bilan avait fait état de 11 morts. Une enquête a été ouverte pour non-respect des normes de sécurité et une journée de deuil a été décrétée dans la région le 18 août.