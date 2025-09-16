PAR PAYS
RTVE : l’Espagne boycottera l’Eurovision si Israël participe

Par BENIN WEB TV
La télévision publique RTVE, chargée de sélectionner le représentant espagnol, a annoncé mardi 16 septembre que l’Espagne se retirerait de l’Eurovision si Israël y prenait part tant que le massacre à Gaza se poursuivrait. Dans ce cas, l’Espagne rejoindrait l’Irlande, la Slovénie, l’Islande et les Pays‑Bas, qui ont déjà indiqué qu’ils n’enverraient pas de délégation lors de la prochaine édition si Israël y participe. L’Espagne est le premier pays du groupe dit des « Big Five » (Espagne, Royaume‑Uni, France, Italie et Allemagne) à menacer de boycotter le concours.

