Bénin : l’humoriste Amour Aiou en spectacle les 23 et 24 mai

L’humoriste béninois Amour Aiou revient sur scène avec son nouveau spectacle de stand-up, « Ce qu’il en coûte », prévu les 23 et 24 mai au Walô Dance Center d’Abomey-Calavi. Après le succès de son premier solo « Tout est possible », l’artiste confirme son ancrage dans la scène humoristique béninoise avec deux nouvelles représentations déjà annoncées à guichets fermés.

L’humoriste béninois Amour Aiou présentera son nouveau spectacle de stand-up intitulé « Ce qu’il en coûte » les vendredi 23 et samedi 24 mai 2026 à 20h00 au Walô Dance Center d’Abomey-Calavi, selon des informations communiquées par son équipe. Les deux dates affichent complet selon l’organisateur.

Il s’agit du second spectacle solo de l’artiste après « Tout est possible », créé en 2023 et repris en 2024, deux représentations données à guichets fermés selon les mêmes sources. Le Walô Dance Center est situé dans la commune d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique, à une dizaine de kilomètres au nord de Cotonou.

Selon son équipe, Amour Aiou se produit sur scène depuis plusieurs années dans le registre du one man show et du stand-up. Il s’est notamment illustré dans des scènes ouvertes avant de produire ses propres spectacles.