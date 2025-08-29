Royaume-Uni : la justice autorise l’hébergement des demandeurs d’asile en hôtel

La justice britannique a levé, vendredi 29 août, l’interdiction d’héberger des demandeurs d’asile dans un hôtel situé au nord de Londres, décision présentée comme une victoire pour le gouvernement. La cour d’appel a estimé que le tribunal de première instance avait « commis plusieurs erreurs » en ordonnant à plus de 130 demandeurs d’asile de quitter l’établissement avant le 12 septembre. Plusieurs manifestations anti-immigration avaient par ailleurs eu lieu, ces dernières semaines, devant l’hôtel d’Epping.