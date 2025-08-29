PAR PAYS
Royaume-Uni : la justice autorise l’hébergement des demandeurs d’asile en hôtel

Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

Visas refusés aux Palestiniens : la France exige un accès sans restriction pour l’ONU

Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Dnipropetrovsk visée par une attaque russe «massive», alerte du gouverneur

Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

La justice britannique a levé, vendredi 29 août, l’interdiction d’héberger des demandeurs d’asile dans un hôtel situé au nord de Londres, décision présentée comme une victoire pour le gouvernement. La cour d’appel a estimé que le tribunal de première instance avait « commis plusieurs erreurs » en ordonnant à plus de 130 demandeurs d’asile de quitter l’établissement avant le 12 septembre. Plusieurs manifestations anti-immigration avaient par ailleurs eu lieu, ces dernières semaines, devant l’hôtel d’Epping.

