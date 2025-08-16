Riazan : onze morts après l’explosion d’une usine d’armement

Une explosion dans une usine d’armements de la région de Riazan, en Russie, a fait au moins onze morts vendredi 15 août, ont annoncé samedi les autorités russes, qui privilégient la piste d’un non-respect des normes de sécurité. Le ministère russe des Situations d’urgence a indiqué sur Telegram que deux autres corps avaient été retrouvés lors des fouilles dans les décombres, que 130 personnes avaient été blessées et que plus de 360 secouristes intervenaient sur place. L’AFP rappelle qu’une explosion accidentelle sur le même site avait déjà causé 17 décès en 2021.