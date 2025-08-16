PAR PAYS
Riazan : onze morts après l’explosion d’une usine d’armement

Après Trump-Poutine, Viktor Orbán : «Le monde est plus sûr qu’hier»

Trump rejette un cessez‑le‑feu immédiat en Ukraine et exige un «accord de paix»

Pakistan: la mousson fait plus de 300 morts en 48 heures

Air Canada : hôtesses et stewards en grève, vols suspendus

Trump informe Zelensky et plusieurs dirigeants européens du résultat de sa rencontre avec Poutine

Guerre en Ukraine : Trump met l’accord entre les mains de Zelensky

Kingsley Coman, international français, quitte le Bayern pour Al‑Nassr

Incendies au Portugal: le président confirme un premier mort dans l’est

Klaus Schwab blanchi par le conseil d’administration du Forum économique mondial

Accident de train au Danemark : un mort et plusieurs blessés, selon la police

Une explosion dans une usine d’armements de la région de Riazan, en Russie, a fait au moins onze morts vendredi 15 août, ont annoncé samedi les autorités russes, qui privilégient la piste d’un non-respect des normes de sécurité. Le ministère russe des Situations d’urgence a indiqué sur Telegram que deux autres corps avaient été retrouvés lors des fouilles dans les décombres, que 130 personnes avaient été blessées et que plus de 360 secouristes intervenaient sur place. L’AFP rappelle qu’une explosion accidentelle sur le même site avait déjà causé 17 décès en 2021.

