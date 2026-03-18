Régis Marcon : Aidez‑nous, que nos jeunes ne deviennent pas des réchauffeurs

Ce mercredi soir sur M6, Top Chef propose un épisode spécial tourné à l’abbaye de Collonges pour rendre hommage à Paul Bocuse, figure majeure de la gastronomie française. Les candidats doivent revisiter des plats emblématiques — notamment la soupe en croûte — et sortir de la cuisine pour aller au contact des clients, une approche que le chef disparu avait placée au cœur de sa philosophie. Parmi les jurés présents, le chef triplement étoilé Régis Marcon attire l’attention, à la fois pour son rôle dans l’émission et pour les messages qu’il porte au sujet de l’avenir du métier.

La diffusion met en scène des épreuves centrées sur la mémoire culinaire de Paul Bocuse, obligeant les candidats à conjuguer tradition et modernité. Le format fait également ressortir l’importance du service et de la relation au public, éléments que l’émission entend remettre à l’honneur en s’appuyant sur le cadre historique de l’abbaye de Collonges et sur des recettes iconiques que le grand public connaît pour leur part dans le patrimoine gastronomique français.

Top Chef, diffusé depuis 16 ans, est présenté dans le paysage audiovisuel comme une rampe de lancement pour de nombreux chefs. Plusieurs anciens candidats ont depuis confirmé cette dynamique dans les restaurants et auprès des guides gastronomiques, et la présence de grands noms de la profession comme Régis Marcon renforce la visibilité de ces parcours professionnels.

Régis Marcon, la jeunesse des cuisines et un engagement au-delà des palmarès

Lors de la cérémonie du Guide Michelin 2026 au Grimaldi Forum de Monaco, plusieurs anciens candidats de Top Chef ont été distingués : Vincent Gomis, Nicolas Seibold, Adrien Descouls et Clément Vergeat ont décroché des étoiles, tandis qu’Ilane Tinchant obtenait sa première étoile pour son restaurant à Carry-le-Rouet. Ces nominations illustrent l’impact de l’émission sur une nouvelle génération de chefs qui s’affirme sur la scène professionnelle et dans les critères de reconnaissance officiels.

Installé depuis plus de quarante ans à Saint-Bonnet-le-Froid, Régis Marcon dirige l’établissement familial avec ses deux fils, Jacques et Paul. L’équipe a atteint un jalon remarquable : vingt années consécutives au classement trois étoiles du Guide Michelin, un parcours mis en avant par la presse et les professionnels. Malgré ces distinctions, le chef manifeste une certaine réserve vis-à-vis des classements.

Régis Marcon a affirmé publiquement qu’il n’était pas à l’aise avec les palmarès, insistant sur la priorité donnée au client : « Certains ont cassé la tirelire pour venir chez nous… alors on doit faire en sorte que tout soit parfait. » Il a également souligné que la gastronomie ne se résumait pas aux seuls restaurants étoilés et que l’émergence de jeunes restaurateurs restait essentielle.

Connaisseur du secteur, employeur de plus d’une centaine de personnes dans ses activités — restaurant, hôtel, spa, école de cuisine —, le chef a déjà pris la parole en 2020 pour alerter sur la situation du secteur après un discours d’Emmanuel Macron. Il avait alors lancé un appel au président : « Aidez-nous monsieur le président, nous sommes prêts à relever le défi… » et mis en garde : « Que nos jeunes ne deviennent pas des réchauffeurs. »

Régis Marcon plaide par ailleurs pour une coordination renforcée entre restaurateurs, producteurs et monde agricole, rappelant que ces lieux sont, selon lui, « des lieux de vie » et soulignant l’importance de préserver cet écosystème.