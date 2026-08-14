Estelle Denis critique l’absence de femmes dans le staff de Zinédine Zidane chez les Bleus

La nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France marque un tournant important dans l’histoire des Bleus, avec un renouvellement majeur du staff technique. Après quatorze années sous la direction de Didier Deschamps, le nouvel entraîneur emblématique a constitué une équipe proche de sa vision du football, intégrant notamment David Bettoni comme adjoint et Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens. Cependant, cette refonte du personnel d’encadrement est rapidement devenue le centre d’une controverse liée à l’absence totale de femmes au sein de cette nouvelle organisation.

Zinédine Zidane, champion du monde 1998, a ainsi décidé de construire son staff autour de figures masculines du football français, sans inclure de professionnelles féminines dans les rôles techniques. Ce choix a suscité une réaction immédiate et vive dans le débat public, mettant en lumière les enjeux de la féminisation dans le sport, notamment dans des postes à responsabilités au sein des équipes nationales.

Cette absence de féminisation dans le staff de l’équipe de France a été vivement critiquée par Estelle Denis, journaliste et animatrice reconnue du milieu sportif. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, elle a exprimé son mécontentement par un message clair : « Pour la féminisation du staff, on repassera… », tout en partageant l’annonce officielle du nouveau staff. Son intervention a provoqué une polémique et a alimenté les discussions quant à la place des femmes dans les structures sportives de haut niveau.

Un débat alimenté par les réactions sur les réseaux sociaux

Les propos d’Estelle Denis ont rapidement rencontré des critiques, en particulier de la part de nombreux internautes qui ont rappelé que la journaliste ne s’était pas manifestée de manière aussi véhémente lors des précédentes configurations du staff des Bleus, notamment sous la direction de l’ancien sélectionneur Raymond Domenech, avec qui elle a été en couple. Plusieurs commentaires ont ainsi mis en avant une incohérence dans son engagement, arguant qu’à l’époque aucun tweet ou prise de position similaire ne lui avait été attribué.

Ces critiques soulignent également que Raymond Domenech avait, selon certains, une gestion du staff contestée, sans que la question de la féminisation n’ait été évoquée publiquement par Estelle Denis. Parmi les reproches formulés, on trouve des remarques du type : « Pas vu le même tweet sous RD », « Tu n’avais pas fait de déclaration quand Raymond choisissait son staff grâce à l’horoscope hein », ou encore « Il avait combien de femmes dans son staff ton ex ? »

Face à ces accusations, Estelle Denis a précisé qu’à l’époque des mandats précédents, les réseaux sociaux comme Twitter n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui, expliquant ainsi une différence dans la visibilité et la rapidité des réactions. Malgré cette clarification, le débat sur la représentativité féminine au sein des équipes nationales et la responsabilité des médias dans la promotion de cette cause demeure très animé.

Dans le contexte sportif actuel, où la question de la mixité et de l’égalité des genres est de plus en plus prise en considération, l’absence de femmes dans le staff de Zinédine Zidane interroge sur la place des expertes du sport et sur les évolutions à venir dans l’encadrement des équipes nationales.