David Hallyday : il a déjà trouvé le talent de son petit-fils Akira

David Hallyday fête ses 60 ans ce vendredi 14 août, entouré d’une famille élargie et d’un projet artistique qui reprend la route : sa tournée Requiem pour un fou reprendra dans plusieurs villes de France dans les mois à venir. À la fois père et grand-père comblé, l’artiste se montre discret sur la vie privée de ses proches mais n’hésite pas à confier quelques tendres anecdotes, notamment sur son petit‑fils Akira, dont il perçoit déjà un penchant pour la musique.

Fils de légende et auteur de plusieurs albums marquants, David Hallyday a construit une carrière reconnue, parmi laquelle la collaboration avec son père sur l’album Sang pour sang reste un jalon. Alors que sa tournée se prépare à reprendre, l’artiste maintient un équilibre apparent entre engagements professionnels et vie familiale : il évoque régulièrement sa compagne Alexandra Pastor et les liens qui unissent la fratrie et les nouvelles générations.

Sur le plan personnel, David Hallyday est le père de trois enfants : Cameron, engagé dans une première expérience de mannequinat, ainsi que ses deux filles, Ilona et Emma Smet. Les deux aînées sont devenues mères : Ilona a accueilli son premier fils, Harrison, en 2022, puis Oscar en 2025, tandis qu’Emma a donné naissance à Akira en 2025. Ces naissances ont fait entrer David Hallyday dans le cercle des grands‑parents, rôle qu’il dit apprécier tout en respectant la volonté de confidentialité de ses filles.

Un nouveau chanteur dans le clan ?

Devenu grand‑père à trois reprises avant ses soixante ans, David Hallyday a livré plusieurs confidences à la presse et à la télévision au sujet de ses petits‑enfants. Il souligne sa discrétion quand il s’agit de l’intimité des familles, choix partagé par Ilona et Emma, qui tiennent à préserver la vie des enfants loin des projecteurs.

Interrogé par Gala, David Hallyday a évoqué son lien avec Akira, le fils d’Emma Smet, en observant la vigueur de sa voix lors de ses cris de nourrisson : « Quand Akira, le fils d’Emma, crie, il a une voix de malade ! Je pense qu’il va devenir chanteur, lui », a‑t‑il confié. Il s’agit d’une remarque personnelle rapportée lors de l’entretien, sans autre précision sur un éventuel futur musical du jeune enfant.

Dans le documentaire Hallyday, par David diffusé sur M6, l’artiste a décrit l’expérience de la grand‑parenté comme une relation « particulière » et une source de joie nouvelle. Il a également expliqué, lors de son passage dans l’émission Bienvenue chez Beaugrand sur M Radio, les sobriquets affectueux que lui donnent ses proches : il n’est pas appelé « papi » ou « pépé », mais plutôt « Dadou », un surnom qu’il a qualifié d’empreint d’affection.