Real Madrid avant Benfica : Arbeloa salue le stade

Álvaro Arbeloa a tenu une conférence de presse d’avant-match à Lisbonne avant le déplacement du Real Madrid à Benfica, comptant pour la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue des champions de l’UEFA, mercredi à 20h GMT. L’entraîneur intérimaire est revenu sur la « decima » remportée au stade Da Luz en 2014, l’évolution du groupe, la progression d’Arda Güler, la complicité entre certains attaquants et l’importance du travail collectif, tout en rendant hommage à José Mourinho.

Le Real Madrid se déplace au Portugal pour affronter Benfica mercredi soir. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Álvaro Arbeloa a rappelé le souvenir de la Ligue des champions 2014 au stade Da Luz : « Nous jouons dans un stade qui a marqué une époque. La Ligue des champions 2014, là où tout a commencé pour beaucoup d’entre nous. »

Sur l’état de son groupe, Arbeloa a souligné les progrès récents tout en appelant à la continuité du travail : « Bien sûr, nous pouvons faire beaucoup mieux, en travaillant davantage ensemble. Nous ne sommes ensemble que depuis peu de temps. Mais je vois l’équipe de bonne humeur et qui travaille dur. »

Points abordés : effectif, individualités et travail tactique

Interrogé sur le jeune milieu offensif Arda Güler, Arbeloa a décrit un joueur prometteur mais perfectible sur certains aspects physiques et tactiques : « Arda Güler est un très jeune garçon, il travaille beaucoup. Il termine les matchs très fatigué en raison de son implication défensive, mais cela nous aide beaucoup. Nous voulons tirer parti de son talent, qui peut s’exprimer davantage près du pivot ou des attaquants. Dans toutes ces situations, il doit continuer à progresser. Et lorsque les matchs les plus exigeants arriveront, il nous aidera certainement. »

Sur les relations entre les joueurs offensifs, l’entraîneur a insisté sur la nécessité de développer les automatismes et la mobilité : « Il est évident que les relations sur le terrain sont fondamentales et qu’elles doivent être développées. Certains joueurs s’entendent bien et trouvent efficacement des espaces. Avec Bellingham, ils pourraient figurer parmi les trois joueurs les plus imprévisibles au monde. Mais il y a beaucoup d’autres aspects à explorer : les joueurs peuvent se déplacer, changer de position, et c’est quelque chose sur lequel nous devons travailler, et nous y travaillons. Avec le temps, nous obtiendrons de meilleurs résultats. »

Álvaro Arbeloa a également rendu hommage à José Mourinho pour son rôle antérieur au club : « José Mourinho a posé les bases de cette formidable période de succès du Real Madrid dans les années 2010. Les mots de Mourinho ? Émouvants et gratifiants, car José a été bien plus qu’un entraîneur pour moi. J’ai vraiment hâte de le revoir demain. Moi, nouveau Mourinho ? Non. Il n’y aura jamais un autre José. »